Hagen: Feuerwehr rettet Waldkauz in Haspe aus Kamin

Haspe . Die Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten am Wochenende zu einer Tierrettung aus: Ein Waldkauz steckte in einem Kamin fest.

Die Hagener Feuerwehr rückte am Wochenende zu einem ungewöhnlichen Einsatz auf: Ein Waldkauz war in Not. Am späten Samstagvormittag wurde die Feuerwehr zu einem Privathaus in Haspe gerufen. In einem Kamin sollte laut Angabe der Bewohner ein Tier feststecken.

Durch Revisionsklappe gerettet

„Die Einsatzkräfte konnten den Waldkauz schließlich durch eine Revisionsklappe aus seiner misslichen Lage retten“, so die Hagener Feuerwehr. Die Einsatzkräfte gaben aber auch Entwarnung: „Dem kleinen Rußverschmutzten Waldbewohner geht es den Umständen entsprechend gut.“

