Hagen: Förderschule will mit Waldprojekt Teamgeist wecken

Hagen. Die Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule in Hagen setzt in ihrem Waldprojekt auf Teamarbeit, Bewegung und die Natur. Die Hintergründe.

Man hört Kinder durch den Wald laufen, die Vögel zwitschern und das Laub raschelt. Ein Sitzkreis aus Holzbänken steht um eine Feuerstelle. Ein Hund läuft durch den Kreis – er ist für das Auflockern der Stimmung da. Die siebte Klasse der Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule nimmt am Waldprojekt teil. Mit dabei sind die Pädagogen Eusebio Davila und Silke Krüger, Klassenlehrerin Leonie Tipkötter und Schulsozialarbeiterin Lisa Platner.

+++ Lesen Sie auch: Was man zum Re-Start der Rathaus-Galerie in Hagen wissen muss +++

Das Projekt läuft vier Tage und dabei soll es um die Natur, die Bewegung und die Teambildung gehen. „Es gibt ein vorgefertigtes Programm, wir können aber individuell entscheiden, welche Punkte wir mit aufnehmen wollen. Die Kinder sollen die Umgebung natürlich erleben und dabei in Bewegung und Action sein. So können wir mit wenig Aufwand sehr viel erreichen. Das war uns gerade nach Corona wichtig“, erklärt Lisa Platner.

Eine andere Welt

Und obwohl man nur 30 Minuten von der Schule entfernt ist, „fühlt sich dieses Örtchen hier wie eine andere Welt an“, merkt die Schulsozialarbeiterin an. Die Schüler versammeln sich nach und nach im Kreis, jeder hat die nötige Ausrüstung bekommen (Messer, Handschuhe, Bohrer), während Silke Krüger noch einmal die Grundlagen erklärt. Die Aufgabe: einen Stift aus den Ästen zu schnitzen, die die Kinder im Wald gefunden haben. Danach kommt noch eine Miene rein und wer mag, kann den Stift verzieren. „Sie sollen danach stolz sein, weil sie etwas Handfestes hergestellt haben.“ (Auch interessant: Zum Thema Förderschulen: Wilhelm-Busch-Schule soll nicht aufgeteilt werden)

„Wir sind alle entspannter“

Die Stimmung ist entspannt, man hört die Schüler lachen. „Einiges davon lernt man im Unterricht, hier hat man jetzt die praktische Anwendung. Die Kinder kommen raus an die Luft, es herrscht hier einfach ein anderes Klima. Wir alle sind entspannter, man arbeitet im Team. Schüler, die vielleicht nicht so oft in der Schule sind, nehmen dann hier an diesen vier Tagen teil und sind wie ausgewechselt. Sie blühen hier einfach auf“, erzählt Lisa Platner stolz.

Das Programm kommt auch bei den Siebtklässlern gut an. Draußen an der Luft sein, etwas Schnitzen, den Berg runterlaufen, sich frei im Wald bewegen – daran haben sie am meisten Spaß. Sie laufen durch die Gegend, suchen sich Wolle aus, die zu ihren Stiften passen oder gravieren ihren Namen mit einem Brennkolben ein. „Es ist schön zu sehen, wie hier ein Miteinander entsteht. Es wird sich untereinander geholfen und motiviert. Kein Werkzeug wird einfach so genommen, es herrscht ein respektvoller Umgang“, sagt die Schulsozialarbeiterin.

Pädagogin Silke Krüger im Gespräch mit einer Schülerin. Sie gibt Tipps, wie man die Stifte am besten verzieren kann. Foto: Chantal Stephan / WP

Smileys für das gute Gefühl

Erlebnis- und Waldpädagogin Silke Krüger ist seit 2016 regelmäßig Teil dieses Projektes. „Ich finde es einfach toll. Die Schüler sind den ganzen Tag draußen, man kann hier sogar kleine Talente entdecken“, sagt sie, während sie zu einem Jungen rüber schaut. „Vier Tage sind angemessen, die Kinder müssen auch erstmal ankommen und sich daran gewöhnen. Auch wir als Lehrkraft können dann so besser auf die Interessen eingehen, weil man am ersten Tag darüber sprechen kann. Am dritten Tag hat man schon eine Routine. Die anderen Programme, die nur einen Tag gehen, geben einem einfach nicht diese Möglichkeiten“, erklärt sie weiter.

Zum Schluss malen die Schüler mit Kreide einen Smiley auf den Boden, der ihre Gefühle ausdrücken soll. Das haben sie bereits am Morgen gemacht, als sie angekommen sind. Damit soll die Stimmung ausgedrückt werden und zeigen, wie sich die Kinder vor dem Programm und danach gefühlt haben. „Es gab am Morgen nur zwei Smileys, die eine „geht so“-Einstellung hatten. Die anderen waren alle gut drauf und das spürt man von Tag zu Tag immer mehr“, erklärt Lisa Platner zuversichtlich.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen