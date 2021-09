Die CDU trifft sich am Wahlabend in der Neuen Färberei auf dem Elbersgelände in Hagen (von links): Christoph Purps, Margit Cornelie Baron, Christina Nienhaus, Brigitte Nienhaus und Heike Adomeit.

Bundestagswahl 2021 Hagen: Forderung nach Laschet-Rücktritt – so sieht’s die CDU

Hagen. Christian Nienhaus, CDU-Kandidat in Hagen, hat Armin Laschet zum Rücktritt aufgerufen. So denkt die Hagener CDU-Basis über den Vorstoß.

Es war ein Paukenschlag am Abend: Christian Nienhaus, CDU-Kandidat bei der Bundestagswahl in Hagen, hat den Rücktritt von Armin Laschet gefordert. Als einer der ersten CDU-Politiker, als einer der ersten Kandidaten allemal. An der Hagener Basis sorgt das für ein geteiltes Echo.

„Das, was Christian Nienhaus formuliert hat, entspricht grundsätzlich dem Stimmungsbild der Mitglieder der Jungen Union in Hagen“, sagt Natalie Dehm, Vorsitzende der JU. „Die Deutlichkeit des Vorstoßes hat mich überrascht. Aber ich finde ihn gut. Dieses Wahlergebnis hat sich ja über Wochen so abgezeichnet.“

Keine Chance gegen den Bundestrend

Genau so argumentiert auch Martin Erlmann, der für Christian Nienhaus über Wochen hinweg den Wahlkampf organisiert hat. „Es ist uns nicht gelungen, die hohe Qualität unseres Kandidaten den Menschen zu vermitteln“, sagt er mit Blick auf Nienhaus, „ich kreide mir das auch selbst an, bin persönlich tief enttäuscht. Wir haben über Monate Tag und Nacht gearbeitet, haben uns immer wieder Anfeindungen aussetzen müssen. Letztlich war es einfach nicht möglich, einem solchen Trend auf Bundesebene zu entkommen. Jetzt ist die Gelegenheit für einen Neuanfang – und das gilt auch für das Personal. Und zwar sowohl auf Bundes- wie auf Landesebene.“

Auch Jochen Eisermann, Bezirksvorsteher in Hohenlimburg – also in jenem Stadtteil, in dem Nienhaus aufgewachsen ist – und Vorsitzender des Ortsvereins, steht voll hinter den Aussagen: „Diese Forderung kommt sogar zu spät. Das hätte man schon vor einem Vierteljahr machen müssen. Wichtig ist, dass jetzt endlich mal einer die Dinge deutlich ausspricht.“

Verständnis für die Enttäuschung

Andere in der Hagener Union sehen das differenzierter. „Ich kann die Enttäuschung von Nienhaus nur zu gut verstehen. Er hat sehr viel investiert“, sagt beispielsweise Jörg Klepper, Vorsitzender der CDU-Fraktion im Rat der Stadt Hagen, der selbst 2013 als Landtagskandidat angetreten ist. „Damals hat mich die Aussage des Spitzenkandidaten Norbert Röttgen sehr geärgert, als er verkündet hat, dass er für Oppositionsarbeit in NRW nach der Wahl nicht zur Verfügung stünde. Das hat uns mit Sicherheit Stimmen gekostet. Jetzt aber den Rücktritt zu fordern – in meinen Augen ist das zu schnell geschossen.“

Verhaltener sieht das auch Vorstandsmitglied Thomas Walter: „Ich bin grundsätzlich dafür, solche Forderungen nicht über die Medien vorzutragen, sondern Menschen direkt anzusprechen. Ich gehe allerdings davon aus, dass sich an der Bundesspitze unserer Partei einiges neu sortieren wird.“

Kreisvorsitzender stellt sich weiter hinter Laschet

Nicht einverstanden mit dem Nienhaus-Vorstoß ist der CDU-Kreisvorsitzende Christoph Purps: „So lange die Möglichkeit einer Regierungskoalition aus CDU, FDP und Grünen besteht, braucht Armin Laschet volle Rückendeckung. Nur eine geschlossene Union ist eine starke Union. Das bedeutet nicht, dass wir dieses historisch schlechte Ergebnis nicht aufarbeiten müssen. Das sollte aber konstruktiv und zum richtigen Zeitpunkt geschehen.“

