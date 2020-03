Hagen: „Formel 1 in der Schule“ mit jungen Konstrukteuren

Hagen-Mitte. Schüler-Teams treffen beim Landesfinale des Konstrukteur-Wettbewerbs „Formel 1 in der Schule“ in Hagen aufeinander.

Es ist Samstagvormittag. Ein unüblicher Zeitpunkt für ein Formel-1-Rennen. Und auch Superstars wie Sebastian Vettel oder Lewis Hamilton sind nirgendwo zu sehen. Stattdessen wuseln zahlreiche Schüler durch die Boxengasse, die heute nicht in Melbourne, Hockenheim oder Barcelona steht, sondern im Gebäude der Südwestfäischen Industrie- und Handelskammer (SIHK) in der Bahnhofsstraße.

Präsentationsstände und Teamshirts­

Im Eingangsbereich ist eine 20 Meter lange Rennbahn aufgebaut. Aus ganz NRW sind Teams angereist. Im Gepäck haben sie kleine Rennwagen, Präsentationsstände und Teamshirts­. Die Toto Wolffs und Ross Brawns der Zukunft – zu Gast in Hagen.

„Ihr seid ein Formel 1 Team mit dem Auftrag, den schnellsten Rennwagen der Zukunft zu entwerfen, zu bauen und ins Rennen zu bringen.“

Das war die Aufgabe der Teams, die am Samstag beim Landesfinale des Konstrukteur-Wettbewerbs „Formel 1 in der Schule“ aufeinandergetroffen sind. Die Vorgaben waren dabei ähnlich komplex wie in der „echten“ Formel 1.

Bei den Landesmeisterschaften „Formel 1 in der Schule" beteiligt sich auch das Team „Ghost" vom Fichte-Gymnasium. Im Bild von links zu sehen sind Nils, Angelos, Erkan, Alex und Anton. Foto: Michael Kleinrensing / WP

20 Seiten fasst das Reglement. Angetrieben werden die Boliden von einer kleinen Gaspatrone, die man eigentlich aus Zapfanlagen oder Fahrradpumpen kennt. Maximal 21 cm lang und 8,5 cm breit dürfen sie sein, und auch die Flügelmaße sind festgeschrieben.

20 Meter lange Strecke

Nur eine knappe Sekunde benötigen die 50 Gramm schweren Rennwagen so für die 20 Meter lange Strecke. Das sind Geschwindigkeiten von über 100 Stundenkilometern.„Unser Ziel ist es, Interesse an technischen Berufen zu wecken,“ sagt Ralf Sichelschmidt von der SIHK. Er leitet das Projekt seit mehreren Jahren. „Viele junge Leute haben diese Berufe gar nicht mehr auf dem Schirm.“

Geplant wurden die Boliden durch die Schüler selbstständig am Computer. Mit einem sogenannten CAD-Programm, das auch die Hersteller großer Formel-1-Rennwagen benutzen.

Im digitalen Windkanal wurden die Konstruktionen dann getestet. Gefertigt wurden die meisten Wagen mit einer CNC-Fräse und einem 3D-Drucker.

„Seit August haben wir uns jedes Wochenende getroffen“, sagt Angelos Fotopoulos (15) vom Team Ghost. Das sechsköpfige Team vom Fichte-Gymnasium hat viel Freizeit in das Projekt gesteckt. Beim Wettbewerb ging es aber nicht nur darum, wer das schnellste Auto hat. Die Teams mussten sich im Vorfeld auch um die Akquise von Sponsorengeldern kümmern.

Sieg in der Juniorenklasse

Zwischen den Rennen stellten sie ihre Wagen einer Jury vor. Am Ende gewann das beste Gesamtpaket. Für Team Ghost reichte es nicht ganz für den Sieg. Dafür sicherte sich das Team „Dragonfly“ von der Hildegardisschule den Sieg in der Juniorenklasse. Für die Gewinner geht es im Mai zum Bundesfinale nach Heilbronn. Danach winkt für die Sieger s die Teilnahme an den World Finals in Singapur parallel zum Großen Preis der „richtigen“ Formel 1. Inklusive der Chance, Stars wie Sebastian Vettel oder Lewis Hamilton kennenzulernen.