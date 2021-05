Hagen: Fortsetzung der Rockshow-Reihe schon in Planung

Auf der Bühne werden bei „Wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten“ unter anderem Lieder von Ton Steine Scherben, Grobschnitt, Fehlfarben, Ideal, Einstürzende Neubauten, BAP, Nina Hagen, Extrabreit, Udo Lindenberg, Die Toten Hosen, Rio Reiser und Nena geboten.

Die Deutsch-Rock-Show „Wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten“ knüpft an die Show „Take a walk on the wild side.“

Im nächsten Jahr soll es mit „Heroes“ vor Publikum eine Fortsetzung der Rockshow-Reihe geben.

Unter den ersten 1000 Nutzern, die die Online-Show buchen, werden 100 Goody Bags verlost.

