Kirche in Hagen Hagen: Franz Drüke wird der neue Pfarrer in Boele

Boele. Er wird der neue Pfarrer in Boele und leitet den Pastoralverbund, zu dem noch Wetter, Herdecke und Dortmund-Syburg hinzukommen.

Mit 351 Stimmen ist der 52-jährige Franz Drüke zum neuen Leiter des Pastoralverbundes Hagen-Nord und damit auch zum Geistlichen vor Ort in der St. Johannes-Gemeinde in Boele gewählt worden. Eine Woche lang wird das Wahlergebnis nun noch ausliegen müssen, weil es theoretisch eine Einspruchsfrist gibt. Wie berichtet gibt es ein Gemeindewahlrecht für Geistliche im gesamten Erzbistum Paderborn nur noch in Boele und in St. Marien.

Aufgewachsen in Dortmund

Franz Drüke leitet seit Juli 2019 den Pastoralverbund an den Ruhrseen. An seinen vorhergehenden Wirkungsorten war Drüke in Delbrück, Schwerte und Soest aktiv. Drüke selbst stammt aus Dortmund und studierte zunächst Humanmedizin. Humanmedizin, ehe er sich entschied, katholischer Priester zu werden.

Ab 2024 werden noch weitreichendere Aufgaben auf Drüke zukommen, als „nur“ den Pastoralverbund Hagen-Nord zu leiten. Denn der Raum erweitert sich um die Gemeinden Alt-Wetter, Herdecke (Stadt) und Dortmund-Süd. Bereiche also, die Drüke kennt, weil er dort aufwuchs oder wirkte. Im Rennen um das Pfarrer-Amt in Boele war er letztlich konkurrenzlos. Niemand hatte sich neben ihm auf das Amt beworben. Sein Vorgänger Christoph Schneider, der die Position 22 Jahre inne hatte, war zuletzt in die zweite Reihe zurückgetreten, weil er sich wieder mehr der Seelsorge widmen wollte. Er ist mittlerweile als Priester im Pastoralen Raum Hagen-Mitte-West aktiv. Noch ist unklar, zu welchem Datum Drüke nach wechseln wird

