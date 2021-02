Hagen: Frau (58) in Wehringhausen mit Messer überfallen

Wehringhausen. Eine 58-Jährige wird in Wehringhausen von einem Räuber mit einem Messer bedroht. Erst vor kurzem wurde eine Seniorin Opfer von zwei Überfällen.

Erneut ist es zu einem Raubüberfall in Wehringhausen gekommen. Nachdem eine 88 Jahre alte Seniorin vor etwa zwei Wochen innerhalb weniger Tage zweimal Opfer eines Raubüberfalls wurde und dabei schwer verletzt wurde, ist am Montagabend eine 58-Jährige Opfer eines versuchten Raubes in der Bachstraße geworden. Die Frau war gegen 19.40 Uhr zu Fuß unterwegs, als ein unbekannter Mann ihr entgegen kam und sie plötzlich unter Vorhalt eines Messers aufforderte, ihr Bargeld herauszugeben.

Die 58-Jährige weigerte sich jedoch, woraufhin der Täter sie schubste und sie zu Boden fiel. „Die Frau blieb glücklicherweise unverletzt“, so Polizei-Sprecherin Kaja Halama. Der Täter flüchtete ohne Beute die Bachstraße aufwärts in Richtung Wald.

Die Täterbeschreibung

Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden: männlich, etwa 1, 75 Meter groß, schlanke Statur, südosteuropäische Herkunft, 30 bis 40 Jahre alt, bekleidet mit einer schwarzen Hose, schwarzer Jacke und einer schwarzen Mütze. Zudem trug er einen kurzen, roten Bart im Bereich des Kinns, einen kleinen Ohrring und einen klobigen, silberfarbenen Ring (ähnlich einem Siegelring).

Bei den Fällen tauchen durchaus Parallelen auf: Der Vorfall am Montag ereignete sich nur wenige Meter entfernt von den beiden Tatorten der zurückliegenden Raubüberfälle – der Dömbergstraße und der Gutenbergstraße, auch die Täterbeschreibungen ähneln sich in Teilen.

Ermittlungen laufen mit Hochdruck

„Ob es sich bei dem Täter um den gleichen Mann handelt, welchem zwei zurückliegende Raubstraftaten in Wehringhausen zuzuschreiben sind, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen“, so die Polizei weiter. „Wir arbeiten mit Hochdruck an der Aufklärung und hoffen auf Hinweise aus der Bevölkerung“, so Kaja Halama.

Die Polizei rät: „Um keine Verletzung zu riskieren, sollte man den Anweisungen der Täter Folge leisten, wenn man überfallen wird. Sofern es die Situation zulässt, sollte man sich möglichst viel vom Erscheinungsbild des Täters einprägen und umgehend die Polizei verständigen“, betont Halama.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Täterhinweise geben können, sich unter der Rufnummer 02331/986 2066 zu melden.