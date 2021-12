Polizei in Hagen Hagen: Frau flüchtet sich vor gewalttätigem Ehemann in Kiosk

Haspe. Bei einem Fall häuslicher Gewalt muss die Polizei in Hagen-Haspe intervenieren. Den gewalttätigen Ehemann erwartet eine Strafanzeige.

Einen gewalttätigen Ehemann hat die Hagener Polizei am Montag der Wohnung verwiesen. Zuvor hatte sich seine Frau am Abend während eines Streits mit ihrem Ehemann in einen nahe gelegenen Kiosk in Haspe geflüchtet. Der 36-Jährige hatte der Hagenerin zuvor in der gemeinsamen Wohnung mehrfach mit der flachen Hand sowie der Faust ins Gesicht geschlagen und sie verbal bedroht.

Die Polizei traf das Paar streitend in einem Kiosk an. Nachdem die Frau das Mehrfamilienhaus aus Angst vor weiterer Gewalt verlassen hatte, war ihr Ehemann ihr hinterhergelaufen. Die Beamten sprachen gegen den Ehemann eine Wohnungsverweisung sowie ein mehrtägiges Rückkehrverbot aus. Die Hagenerin wurde leicht verletzt, wollte jedoch eigenständig einen Arzt aufsuchen. Der 36-Jährige erhielt eine Strafanzeige.

+++ Auch lesenswert: So geht es in der Klinik Ambrock weiter +++

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen