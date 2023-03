Hagen: Frau in Altenhagen von Auto angefahren - Unfallflucht

Hagen. Eine 22-Jährige wurde von einem 64-Jährigen in Hagen angefahren. Er flüchtete, kam dann jedoch zurück. Die Polizei zog seinen Führerschein ein.

Auf der Altenhagener Straße kam es Dienstag gegen 18.55 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der sich eine Fußgängerin leichte Verletzungen zuzog.

Die 22-Jährige gab nach Eintreffen der Polizei an, dass sie im Begriff war, die Hermannstraße in Höhe der Einmündung zur Altenhagener Straße in Richtung Bahnhof zu Fuß zu überqueren. Als sie sich mittig auf der Straße befand, sei ein silberner Audi von der Altenhagener Straße aus kommend nach links in die Herrmannstraße eingebogen.

Dabei habe er sie im rechten Hüftbereich sowie am rechten Oberarm touchiert. Nachdem die Hagenerin zu Boden fiel, sei ein Mann aus dem Auto ausgestiegen. Er habe sich bei ihr entschuldigt und sei dann in Richtung Friedensstraße davongefahren. Einige Minuten nachdem sie den Notruf getätigt habe, sei der 64-Jährige plötzlich wieder an der Unfallörtlichkeit erschienen.

Nach einer geeigneten Parkmöglichkeit gesucht

Der Mann schilderte den Polizisten, dass er sich nicht von der Unfallstelle entfernte. Er habe sich erst höflich entschuldigt und anschließend nach einer geeigneten Parkmöglichkeit gesucht. Die 22-Jährige erlitt bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen und gab an, selbstständig einen Arzt aufzusuchen.

Der Führerschein des 64-Jährigen wurde durch die Einsatzkräfte beschlagnahmt. Er erhielt eine Strafanzeige wegen Verkehrsunfallflucht.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen