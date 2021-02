Blaulicht Hagen: Frau randaliert vor Hotel und am Tierheim

Hagen. Erst randaliert eine 36-Jährige vor einem Hotel, dann versucht sie, ins Hagener Tierheim einzubrechen, um ihren Hund zu befreien.

Eine 36-Jährige wurde am Mittwoch zunächst vor einem Hotel in der Humboldtstraße auffällig. Sie schlug dort immer wieder mitvoller Kraft gegen die Eingangstür. Dabei schrie sie lautstark. Die Randaliererin ließ sich von den eingesetzten Polizisten nicht beruhigen.

Frau ins Polizeigewahrsam gebracht

Zur Verhinderung von Straftaten brachten sie die 36-Jährige in das Polizeigewahrsam. Eine Richterin ordnete den Verbleib bis nachmittags an. Der Hund der Frau wurde durch das Ordnungsamt ins Tierheim in der Hasselstraße gebracht.

Randale vor dem Tierheim

Den Weg dorthin schlug die 36-Jährige nach ihrer Entlassung ein. Gegen 19.45 Uhr beobachtete ein Bürger, wie sie über den zweieinhalb Meter hohen Zaun des Tierheimes kletterte und anschließend an der Eingangstür riss und Sitzbänke,sowie Mülltonnen umwarf. Die hinzugerufenen Beamten nahmen eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch auf und führten die 36-Jährige erneut dem Polizeigewahrsam zu.