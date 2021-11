Hagen: Frau schlägt Polizistin mit der Faust ins Gesicht

Nach einer häuslichen Gewalt in Hagen wird eine Polizeibeamtin (Symbolfoto) von einer Hagenerin ins Gesicht geschlagen.

Haspe. Ein Mann ruft die Polizei, weil seine Freundin gewalttätig wird: Als die Beamten eintreffen, rastet die 25-Jährige aus. Polizistin wird verletzt.

Nach einem eskalierten Streit mit ihrem Lebensgefährten hat eine 25-Jährige einer Polizistin mit der Faust in das Gesicht geschlagen: Die Hagenerin war am Montagabend mit ihrem Lebensgefährten in einen Streit geraten und wurde ihm gegenüber gewalttätig, er rief die Polizei.

Häusliche Gewalt in Hagen: Frau schlägt Beamtin ins Gesicht

Nach Eintreffen der hinzugerufenen Beamten versuchte die Frau, sich im Treppenhaus an den Polizeibeamten vorbeizudrängeln. Mit erhobener Hand schlug sie mehrfach in die Richtung der Einsatzkräfte und versuchte, aus dem Haus zu gehen.

Als eine Polizistin dies unterband, schlug ihr die 25-Jährige unvermittelt mit der geballten Faust ins Gesicht. Die hochgradig aggressive Frau wurde in Gewahrsam genommen. Sie erhielt eine Strafanzeige. Die angegriffene Polizeibeamtin erlitt leichte Verletzungen.

