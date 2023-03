Hagen: Frau verfolgt Einbrecher – Polizei stellt vier Männer

Einbrecher machten sich an einer Garage in Eilpe zu schaffen – und wurden von einer jungen Frau überrascht.

Eilpe. Eine 25-Jährige überrascht vier junge Männer, die sich an ihrer Garage zu schaffen machten. Als sie fliehen, nimmt sie die Verfolgung auf:

Eine Hagenerin hat zwei Männer überrascht, die dabei waren, in ihre Garage einzubrechen. Als die Täter auf die Frau aufmerksam wurden, stiegen sie in einen weißen Transporter (in dem sich zwei weitere männliche Personen befanden) und flüchteten.

Polizei stellt vier junge Männer auf Parkplatz

Die mutige 25-Jährige nahm die Verfolgung auf und wählte den Notruf der Polizei. Die Leitstelle hielt stetig Kontakt zu der Hagenerin, sodass eine Streifenwagenbesatzung die vier Tatverdächtigen (21, 17, 15 und 14 Jahre alt) auf einem Parkplatz in der Eilper Straße stellen konnte.

Sie erhielten eine Strafanzeige wegen besonders schweren Diebstahls und wurden nach Feststellung ihrer Identität und nach Rücksprache mit den Erziehungsberechtigten vor Ort entlassen.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen