Hagen: Frau verfolgt Seniorin (88) nach Bankbesuch

Hagen-Mitte. Die Taschendiebin verwickelt die Seniorin in ein Gespräch und stiehlt einen vierstelligen Bargeldbetrag aus ihrer Tasche. Polizei sucht Zeugen.

Eine bislang unbekannte Frau hat eine 88-jährige Frau nach einem Bankbesuch bis zu ihrer Wohnanschrift in Hagen verfolgt und ihr das abgehobene Geld aus ihrer Handtasche gestohlen. Die Seniorin betrat am Dienstagnachmittag gegen 14.30 Uhr die Filiale in der Elberfelder Straße. Dort wurde sie bereits auf eine Frau aufmerksam, die auf einer Treppe stand und wartete.

Taschendiebstahl in Hagen: Unbekannte verwickelt Seniorin in ein Gespräch

Nach dem Bankbesuch ging die 88-Jährige zu einer Drogerie in der Innenstadt. Auch dort sah sie die Unbekannte wieder. Als die Hagenerin dann an ihrer Wohnanschrift in der Hochstraße ankam, stand die Frau auch dort wieder.

Sie hatte ein kleines Kind dabei und verwickelte die Seniorin in ein Gespräch. Dabei zeigte sie ihr ein Rezept und hielt ihr ein Telefon hin. Am anderen Ende der Leitung war eine männliche Stimme zu hören, die auf einer der Hagenerin unbekannten Sprache redete.

Hagen: Vierstelliger Bargeld-Betrag aus der Tasche gestohlen

Die Tatverdächtige nahm der 88-Jährigen das Handy wieder weg und ging schnell weg. Als die Seniorin anschließend in ihrer Handtasche nach ihrem Schlüssel suchte, bemerkte sie, dass das abgehobene Bargeld daraus gestohlen wurde. Es handelt sich um eine vierstellige Summe. Die Tasche stand während der gesamten Zeit in dem Rollator der Hagenerin.

Sie sagte den Polizeibeamten, dass die unbekannte Frau etwa 35 bis 50 Jahre alt und circa 1,60 bis 1,70 Meter groß war. Sie hatte lange, braune Haare, die zum Zopf gebunden waren. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein. Hinweise nimmt die Polizei unter 02331/9862066 entgegen.

