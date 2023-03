Hagen: Frau verletzt Mann mit Messer – Haftbefehl fliegt auf

Wehringhausen. In einem Streit verletzt eine Frau in Hagen einem Mann mit einem Messer. Als dieser behandelt wird, wird klar, dass er gesucht wird.

Bei einer Auseinandersetzung mit einer 38-jährigen Hagenerin wurde ein 35-jähriger, per Haftbefehl gesuchter Mann am Sonntagabend mit einem Messer leicht verletzt. Gegen 20 Uhr war der Mann bei der 38-Jährigen zu Besuch und hielt sich in ihrer Wohnung in der Augustastraße auf.

Ein zunächst verbaler Streit eskalierte zu einer handfesten Auseinandersetzung, bei der die Frau den 35-Jährigen mit einem Messer leicht am Unterarm verletzte. Er musste im Krankenhaus versorgt werden. Bei einer Überprüfung der Personalien des Verletzten fanden die Polizeibeamten heraus, dass dieser per Haftbefehl gesucht wurde. Nach Abschluss der ärztlichen Behandlung brachten sie den 35-Jährigen zum Polizeigewahrsam. Die Kripo übernahm noch in der Wohnung der 38-Jährigen die weiteren Ermittlungen wegen der gefährlichen Körperverletzung.

