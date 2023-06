Hagen: Freiheitsberaubung – Polizei befreit Mann aus Keller

Hagen. Die Polizei Hagen hat einem Mann aus einem Keller eines Mehrfamilienhauses befreit. Er war von einer Bekannten eingeschlossen worden.

Polizisten haben am Donnerstag in Hagen einen Mann befreit, der von einer Bekannten in einem Kellerverschlag eingeschlossen worden war.

Der Mann war mit der 47-Jährigen in einem Haus an der Eckeseyer Straße in einen Streit geraten. Er gab an, dass er anschließend in ihrem Keller schlafen wollte. Die Frau habe ihn dann jedoch dort eingeschlossen und die Tür mit einem Bügelschloss gesichert.

Bekannter ruft die Polizei

Ein gemeinsamer Bekannter der Beteiligten, der ebenfalls in dem Mehrfamilienhaus wohnt, wurde auf die missliche Lage des 51-Jährigen aufmerksam, als er den Keller aufsuchen wollte. Er gab an, dass der Hagener wach geworden war und dann aus dem Verschlag raus wollte.

Da es dem Zeugen nicht gelang den 51-Jährigen zu befreien und die Tür zu öffnen, verständigte er gegen 14.10 Uhr die Polizei. Die Einsatzkräfte befreiten den Hagener, der einen stark alkoholisierten Eindruck auf sie machte. Die 47-Jährige, die ihn eingeschlossen hatte, konnten sie nicht antreffen.

Die Beamten fertigten eine Strafanzeige wegen Freiheitsberaubung.

