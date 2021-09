Hagen: „Fehler gemacht“: Rentner (87) bei Fridays for future

Friedrich Aufermann (mit Schild um den Hals) ist 87 Jahre alt und ehemaliger Leiter des Hagener Grünflächenamtes. Heute geht er bei „Fridays for future“ mit. „Wir haben so viele Fehler gemacht“, sagt er.

Hagen-Mitte. „Fridays for Future“ demonstrieren ein letztes Mal vor der für sie so entscheidenden Bundestagswahl. Mit einem besonderen Hagener Gast.

rund 600 Anhänger Bewegung „Fridays for future“ gingen am Freitag in Hagen, zwei Tage vor der Bundestagswahl, noch einmal auf die Straße. Ihr Ziel: Die Wahl zu einer Klimawahl machen. Unter ihnen ein in gewisser Weise besonderer 87-jähriger Mann, den man hier wohl nicht erwartet hätte, der der Bewegung aber den Rücken stärken und ihr Mut zusprechen will.

Über 500 Teilnehmer bei Fridays for Future Demo Über 500 Teilnehmer bei Fridays for Future Demo Fridays for Future in Hagen. Foto: Michael Kleinrensing

Aufermann: „Die Klimaneutralität in Hagen sehe ich als unerreichbares Ziel“

Er ist ein ungewohntes Bild auf einer Fridays-for-Future-Demonstration. Dies ist Friedrich Aufermann. Ein 87 Jahre alter Hagener mit einem Schild um den Hals. 25 Jahre lang leitete er das Grünflächenamt in Hagen, heute setzt er sich für ein besseres Klima ein. „Letztes Mal waren fast nur junge Menschen hier, dieses Mal sind auch mehr Erwachsene hier“, freut sich Friedrich Aufermann mit einem Blick auf die versammelte Menschenmenge. „Die Stadt vernachlässigt das Klima“, sagt der 87-Jährige. Für die Zukunft sieht er schwarz, die Klimaneutralität in Hagen als ein unerreichbares Ziel, „ich bin todtraurig.“ Wichtige Ämter der Stadt seien aufgelöst und an den Wirtschaftsbetrieb Hagen (WBH) übergeben worden. Er zeigt sich besorgt: „Wir haben so viele Probleme in dieser Stadt“.

Rund 600 Anhänger der Bewegung „Fridays for future“ gingen am Freitag in Hagen auf die Straße. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Als er das Buch „Die Grenzen des Wachstums“ las, öffnete ihm das erstmals die Augen

Bereits im Jahr 1972 las der Hagener das Buch „Die Grenzen des Wachstums“. „Da wurde mir bewusst, dass wir so, wie wir arbeiten, die Klimaziele nicht erreichen können“. Auch das Buch „2051“ bewegte ihn: „Es wird dargestellt, dass wir die Klimaziele unmöglich erreichen“. Es ist ein Grund mehr für ihn, mit den jungen Menschen auf die Straße zu gehen.

„Mir war es von Anfang an bewusst, dass wir was ändern müssen, um die Klimaziele zu erreichen“, sagt der 87-Jährige. +++ Lesen Sie auch: Fridays for future Ortsgruppe Hagen nimmt Stellung zur Jahrhundertflut +++

„Ich habe den Zweiten Weltkrieg miterlebt. Unsere Zukunftsängste sind unsere Gemeinsamkeit“

Keine Partei tue in seinen Augen genug: „Keine Partei sagt: ,Steckt mal ein bisschen zurück’. Es geht nicht mehr um unsere Generation, sondern um die Jungen“. Der Hagener könne verstehen, wie die Kinder und Jugendlichen sich fühlen: „Ich habe den Zweiten Weltkrieg miterlebt, ich habe gewusst, was Angst, Hunger und Not bedeuten“. Krieg und Klima seien vielleicht nicht vergleichbar, aber die Zukunftsängste vieler Menschen seien eine Gemeinsamkeit.

Bundestagswahl in Hagen

An der Konzertmuschel im Volkspark wurden gestern Reden gehalten. Auch von Flutopfern. „Das Faktenpapier des Extrem-Wetter-Kongresses, der aktuell in Hamburg tagt, zeigt: In Deutschland haben wir bereits eine Erwärmung von 1,6 Grad im Vergleich zu 1881“, erklärten die Ortsgruppenmitglieder Janne und Svea Rosenbaum. Wissenschaftler würden schon jetzt vor den unumkehrbaren Folgen einer weiteren Erwärmung warnen und sehen eine wachsende Gefahr durch Wetterextreme. „Der aktuellste Bericht des Weltklimarats prognostiziert, dass wir bereits 2030 die globale 1,5-Grad-Grenze reißen werden.

Ortsgruppen-Mitglied Janne Rosenbaum bei der Fridays-for-future-Kundgebung am Freitag. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Bundesverfassungsgericht stellt fest: Klimaschutzgesetz verstößt gegen Grundrechte Jüngerer

Währenddessen gehe im Jahr 2020 noch ein neues Steinkohlekraftwerk in Datteln in Betrieb – 600 Meter von der nächsten Siedlung entfernt. Der Markt der Windenergieunternehmen breche ein, Jobs in dieser Zukunftstechnologie gingen verloren, weil im ganzen Land der Ausbau von Windkraftanlagen zum Erliegen gekommen sei. Das Bundesverfassungsgericht, also das höchste deutsche Gericht, habe entschieden, dass das beschlossene Klimaschutzgesetz gegen die Grundrechte der jüngeren Generationen verstoße. So ein Hochwasser, was hier in Westdeutschland über 220 Menschen das Leben gekostet und immensen Sachschaden angerichtet habe, werde in Zukunft mit noch höherer Wahrscheinlichkeit und in stärkerem Ausmaße auftreten.

Appell: Wahl zur Klimawahl machen

Das Institut für Wirtschaftsforschung habe festgestellt, dass aktuell keine Partei ein 1,5-Grad kompatibles Wahlprogramm aufgestellt habe. „Es gibt allerdings schlechte und weniger schlechte Klimaschutzprogramme. Den Parteien rufen wir deshalb zu: Bessert eure Klimaschutzprogramme mutig und realistisch nach und setzt sie zügig um! Allen Unter-18-jährigen, die die Extremwetterereignisse besonders hart treffen werden, die aber bei dieser Bundestagswahl keine Stimme haben, rufen wir zu: „Überzeugt Eltern, Großeltern , Onkel und Tanten , dass sie euch Ihre Stimme geben“, so die Rosenbaums. „Macht die Wahl zur Klimawahl!

