Hagen: Frontalunfall unter Drogen - Kind (2) schwer verletzt

Frontalunfall an der Grenze zwischen Hagen und Gevelsberg: Auf der Asker Straße werden ein Kind (2) und eine Schwangere verletzt.

Hagen. An der Grenze zu Hagen werden bei einem Frontalzusammenstoß ein Kind und eine Schwangere verletzt. Der Verursacher stand unter Drogen.

Ein 36-jähriger Mann aus Leverkusen ist am Sonntag gegen 17.50 Uhr mit seinem Ford Focus auf der Asker Straße an der Grenze zwischen Hagen und Gevelsberg in den Gegenverkehr geraten und stieß mit einem Nissan Micra eines 31-Jährigen Hagener zusammen. Beide Fahrzeuge kollidierten frontal miteinander.

Durch die Wucht des Aufpralls wurden in dem Ford sowohl der 36-Jährige Fahrer, als auch ein im Kindersitz befindliches Kind (2) verletzt. Auch die Insassen des Nissan wurden schwer verletzt. Es handelt sich um den 31-jährigen Fahrer und seine 33-jährige Beifahrerin, die zum Unfallzeitpunkt schwanger war.

Auffahrunfall am Stauende

Kurz nach dem Zusammenstoß der Fahrzeuge kam es zu einem weiteren Unfall. Ein 31-jähriger Fiat Fahrer bemerkte den vor ihm stehenden Audi zu spät, der aufgrund des Unfalls warten musste und fuhr auf den Audi auf. Es entsteht leichter Sachschaden.

Bei der Unfallaufnahme fiel auf, dass der 36-jährige Mann aus Leverkusen körperliche Auffälligkeiten zeigte, so dass der Verdacht bestand, dass dieser unter dem Einfluss von Drogen steht. Ein durchgeführter Schnelltest bestätigte den Verdacht. Dem Mann wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt.

Alle Verletzten werden in Kliniken gebracht

Alle beteiligten verletzten Personen waren zum Unfallzeitpunkt ansprechbar, wurden jedoch zur stationären Behandlung in Krankenhäuser gebracht.

