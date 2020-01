Hagen. Mit überalterten Kino-Gutscheinen scheitert ein Hagener an der Kasse. Eine Abweisung, die wenig kulant erscheint, aber völlig zu Recht erfolgte.

Hagen: Frust an der Kino-Kasse – Gutscheine sind verfallen

Selbst drei Wochen nach dem Kinobesuch ist die Wut über die starre Haltung des Hagener Cinestar-Teams bei Sascha van der Weijden noch nicht verflogen: Kurz vor Weihnachten wollte er mit zwei Kinogutscheinen (Wert: jeweils 26,90 Euro) in der Hand zusammen mit seinem Sohn den neuen Star-Wars-Film besuchen. Doch an der Kasse des Lichtspielhauses scheiterte er jäh. Mit Gutscheinen von 2014 und 2015 wusste das Kassensystem nichts mehr anzufangen, denn nach drei Jahren verlieren die Gutschriften schlichtweg ihre Gültigkeit.

„Da habe ich mich wirklich geärgert“, erzählt van der Weijden. „Verbraucherfreundlich wäre es gewesen, zumindest mal das Ablaufdatum auf die Gutscheine draufzudrucken.“ Doch nach einem entsprechenden Hinweis suchte der Familienvater auch im Kleingedruckten auf der Rückseite vergebens. „Letztlich musste ich feststellen, dass gut 50 Euro für die Gutscheine im Papierkorb gelandet sind und ich weitere 45 Euro für Kinokarten mit Getränken und Snacks bezahlt habe. Für uns als Familie mit zwei Kindern ist das sehr viel Geld.“ Diskussionsspielraum für eine Kulanzregelung gab es nicht.

Gutschein im Kassensystem gelöscht

Der Hagener Cinestar-Chef Marcel Mumm, versichert in einer E-Mail an den erbosten Kunden, dass das Kino zwar ein „gast- und serviceorientiertes Dienstleistungsunternehmen ist“, aber ein Gutschein laut Bürgerlichem Gesetzbuch eben nach drei Jahren verfalle. Auch ein Abdruck des Ausgabejahres, so der Theaterleiter weiter, sei keineswegs erforderlich. Der Gutschein werde entsprechend im Kassensystem deaktiviert und gelöscht. „Somit haben wir keine Möglichkeit, Gutscheine nachträglich zu verlängern oder auszuzahlen, da jeder Gutschein zudem auf der Basis der im Ausstellungsjahr gültigen Eintrittspreise kalkuliert wird.“

Eine Haltung, die von der Verbraucherberatung NRW ausdrücklich bestätigt wird: „Allgemein gilt eine Verjährungsfrist von drei Jahren. Anschließend muss der Anbieter weder den Gutschein einlösen noch den darauf vermerkten Geldwert abzüglich seines entgangenen Gewinns erstatten.“ Die Drei-Jahres-Frist beginnt allerdings immer erst am Schluss jenes Jahres, in dem der Gutschein erworben wurde. Das bedeutet, dass ein Gutschein, der beispielsweise im Mai 2019 gekauft wurde, spätestens bis Ende des Jahres 2022 eingelöst werden muss.

Übrigens: „Der Film war klasse“, betont Sascha van der Weijden, „und ich komme auch wieder – in Hagen habe ich ja keine Wahl.“