Hagen: Führerschein aus Dubai sechsmal nicht dabei gehabt

Hagen. Er hatte keinen Führerschein dabei, besitzt aber eine Fahrerlaubnis aus Dubai. Das Problem: Es ist ihm jetzt schon sechsmal passiert.

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle ist am Samstagmorgen gegen 6 Uhr ein 37-jähriger Mann als Fahrer eines Autos überprüft wordne. Der in Herne wohnende Mann konnte keinen Führerschein vorlegen, gab aber an, eine Fahrerlaubnis aus Dubai zu besitzen. Sein Führerschein läge zuhause. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der Mann tatsächlich einen Führerschein aus Dubai besessen hat, dieser aber bereits im Jahr 2020 abgelaufen war. Weitere Nachforschungen ergaben, dass der Mann in der Vergangenheit bereits fünfmal bei Verkehrskontrollen in NRW aufgefallen ist und jedes Mal angegeben hatte, einen Führerschein aus Dubai zu besitzen, diesen aber nicht mitführte. Zu jeder Kontrolle wurde eine Strafanzeige gegen ihn erstattet. Da er keine gültige deutsche Fahrerlaubnis besitzt, wird nun zum sechsten Mal eine Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis gegen ihn geschrieben.

