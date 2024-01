Hagen: Fünf Einbrüche - Polizei sucht Täter

Hagen Fünf Keller in einem Mehrfamilienhaus in Hagen sind aufgebrochen worden. Die Polizei sucht dringend nach Zeugen.

Gleich fünf Keller wurden zwischen dem 26. und 29. Dezember in einem Mehrfamilienhaus an der Straße Am hohen Graben in Hagen aufgebrochen.

Ein bislang unbekannter Täter hatte sich im Tatzeitraum durch Aufhebeln der Schlösser Zutritt zu den Kellerräumen verschafft. Neben Lebensmitteln wurden zudem eine Bohrmaschine, ein Handtacker und ein Fahrrad entwendet.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer Tel. 02331-986-2066 entgegen.

