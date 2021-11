Hagen: Fünf Verletzte bei Unfall auf Bahnhofshinterfahrung

Wehringhausen. Schwerer Unfall auf der Bahnhofshinterfahrung in Hagen am Samstagabend. Fünf Menschen werden verletzt.

Bei einem Unfall an der Bahnhofshinterfahrung an der Kreuzung zur Wehringhauser Straße sind am Samstagabend fünf Menschen verletzt worden, zwei davon schwer. Bei dem Zusammenstoß waren zwei Pkw beteiligt. Eine Verletzte Beifahrerin musste von der Feuerwehr befreit. Eines der Fahrzeuge war beim Linksabbiegen in den Gegenverkehr geraten, wobei es zu der schweren Kollision kam.

