Hagen: Fünf Verletzte nach Brand in Kinderzimmer

Hagen. Fünf Verletzte gibt es nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Wehringhausen. Die Feuerwehr muss eine brennende Zimmertür löschen.

Fünf Verletzte gibt es nach einem Brand in einem Kinderzimmer in einem Mehrfamilienhaus in Hagen: Dort brannte eine Zimmertür in einer Wohnung.

Nach Brand in Hagen: Verdacht auf Rauchgasvergiftung

Gegen 14.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte in die Lange Straße alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr war bereits eine starke Rauchentwicklung in der Wohnung im dritten Obergeschoss zu sehen. Die Bewohner der Wohnung kamen den Rettungskräften im Treppenhaus entgegen.

Hierbei handelte es sich um drei Kinder im Alter von 7, 5 und 2 Jahren sowie eine 26-jährige Frau und einen 52-jährigen Mann. Sie wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst behandelt. In der Wohnung konnte die Feuerwehr eine brennende Zimmertür löschen, an der Kleidungsstücke hingen. Die Brandursache ist noch nicht bekannt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen