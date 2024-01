Hagen: Fünfjähriger Junge im Bahnhofsviertel angefahren

Hagen-Mitte Zwischen zwei am Straßenrand geparkten Autos tritt plötzlich ein Kind hervor, das ein 38-jähriger Fahrer nicht schnell genug bemerken kann.

Bei einem Verkehrsunfall in der Hagener Innenstadt wurde am Montagnachmittag ein fünfjähriges Kind leicht verletzt. Ein 38-jähriger Autofahrer fuhr, gegen 13 Uhr, mit seinem schwarzen Skoda über die Hugo-Preuß-Straße in Richtung Hindenburgstraße. Zwischen zwei am Straßenrand geparkten Autos trat plötzlich der fünfjährige Junge auf die Fahrbahn.

Es kam zur Kollision zwischen dem Pkw des 38-Jährigen und dem Kind. Dabei wurde der Fünfjährige leicht verletzt und in Begleitung seines Erziehungsberechtigten vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen