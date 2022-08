Drei Eissorten – Schokolade, Vanille und Erdbeer – gibt es beim Aktionstag am Alloheim in Hagen.

Für den guten Zweck Hagen: Für 4,50 Euro so viel Eis schlemmen wie man will

Hagen. Ein Altenheim wird zur Eisdiele: Für 4,50 Euro können alle Bürger in Hagen am 6. August soviel Eis schlemmen wie ihr Magen verträgt.

Das Alloheim-Seniorenzentrum am Theater in Hagen verwandelt sich am Samstag, 6. August, für drei Stunden in eine Eisdiele. Ab 14 Uhr können an diesem Tag alle Hagener für einen einmaligen Preis von 4,50 Euro so viel Eis schlemmen, wie sie möchten. „Die Becher werden auf Wunsch immer wieder aufgefüllt“, verspricht Kristina Wagner, Leiterin des Altenheims: „Jeder kann so viel Eis schlemmen, wie er möchte.“

„Eis essen für den guten Zweck“, lautet das Motto der Aktion, deren Erlös dem ambulanten Hospizdienst „Sternentreppe“ zugute kommen soll. Dessen Arbeit möchte die Seniorenresidenz nicht zuletzt deshalb unterstützen, weil viele palliative Bewohner von ihm begleitet werden. Eis zu essen und dabei gleichzeitig etwas Gutes zu tun sei das Ziel der Aktion, so Wagner.

Erlös kommt der Sternentreppe zugute

Übrigens wird der komplette Betrag von 4,50 Euro an die Sternentreppe weitergegeben, die durch die Aktion entstehenden Kosten trägt das Alloheim. Das Eis wird von einem bekannten deutschen Hersteller verzehrfertig angeliefert und von 14 bis 17 Uhr an Bewohner sowie Gäste ausgegeben. Auf dem Parkplatz der Einrichtung in der Humboldtstraße werden Tische und Stühle für Besucher aufgestellt.

Wer ein Eis für 4,50 Euro erwirbt, erhalte einen Stempel und könne sich den Becher beliebig oft wieder füllen lassen, so Residenz-Leiterin Wagner: „Dank unserer Flatrate kann man das ja den ganzen Nachmittag tun.“ Es sei auch möglich, sich um 14 Uhr ein Eis holen und zwei Stunden später zurückzukehren, um sich kostenlos einen Nachschlag geben zu lassen. Ausgegeben werden Schoko-, Vanille- und Erdbeereis, auf Wunsch mit Sahne und Eissauce.

Das Eisschlemmen findet bereits zum fünften Mal statt. Im vergangenen Jahr kamen 750 Euro für die Opfer der Flutkatastrophe in Hagen zusammen. Das Seniorenheim am Theater gehörte früher zur Senator-Gruppe und wurde dann vom Unternehmen Alloheim mit Sitz in Düsseldorf übernommen.

