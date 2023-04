Hagen: Für den Reifenwechsel bestens vorbereitet

Viele Autofahrer haben in diesen Tagen den Reifenwechsel vor der Brust. Bei Martin Weiske löste dies zuletzt sehr ungute Gefühle aus.

Sechs Monate ist es inzwischen her, dass der Reifenhändler meines Vertrauens mir die Winterräder unter das Auto geschraubt hat. Das übliche Ritual, zu dem wir uns eben zweimal im Jahr sehen. Seinen sorgenvollen Blick beim letzten Mal habe ich seitdem dennoch nicht vergessen: „Mit diesen abgefahrenen Bremsbelägen will ich Dich hier nicht wieder sehen“, mahnte er zur dringenden Nachbesserung.

Merkwürdig: Erst wenige Tage zuvor hatte ich in der Fachwerkstatt eine Inspektion inklusive TÜV erledigen lassen – keine Beanstandungen. Verunsichert fragte ich dort dennoch sicherheitshalber noch einmal nach. War wirklich alles in Ordnung? War es, alles bestens! Die fachmännische Kontrolle mitsamt Überprüfung ergab keinerlei Beanstandungen.

Auf dem Prüfstand

In der nächsten Woche steht wieder der Wechsel vom Winter- zum Sommerprofil an. Und seit dieser Termin feststeht, habe ich zumindest bei hohen Geschwindigkeiten das Gefühl, als griffen die Bremsen nicht mehr so zupackend wie einst. Und sind da nicht auch zarte Schleifgeräusche unter dem Wagen wahrnehmbar? Oder habe ich inzwischen schon Wahnvorstellungen?

Verschämt steuerte ich jetzt erneut mein Autohaus mit Meister-Schrauberhalle an. Mit einem vielsagenden Grinsen erbarmte man sich meiner anhaltenden Verunsicherung, beguckte sich von allen Seiten meine Bremsbeläge und testete gleich noch ein weiteres Mal auf dem Prüfstand.

Das Ergebnis: alles okay.

Auf jeden Fall schlafe ich jetzt etwas beruhigter ein. Und für den nächsten Reifenwechsel am kommenden Dienstag – womöglich garniert mit wohlmeinenden Hinweisen zur Bremsanlage – bin ich bestens präpariert.

