Hagen: Für lärmenden Nachbarn endet die Nacht in einer Zelle

Hagen-Mitte. Ein betrunkener, lärmender Hagener hält in der Nacht zum Mittwoch seine Nachbarn wach und die Polizei in Atem.

Die nächtlichen Ruhestörungen einer angetrunkenen Hageners haben in der Nacht zum Mittwoch in einer Zelle der Polizei geendet. Gegen 0.20 Uhr beschwerten sich Anwohner der Hochstraße das erste Mal bei der Polizei über den unerträglichen Lärm eines Nachbarn. Der 47-Jährige randalierte in seiner Wohnung, lärmte und schrie herum. Die Beamten suchten den Hagener auf und ermahnten ihn zur Ruhe.

Von Polizeieinsatz wenig beeindruckt

Dies schien den Mann jedoch auf Dauer wenig zu beeindrucken. Gegen 4 Uhr gingen erneut Anrufe seiner Nachbarn bei der Leitstelle ein. Diesmal drohte ihm die Streifenwagenbesatzung die Ingewahrsamnahme bei erneuter Ruhestörung an. Dazu kam es letztlich beim dritten Einsatz der Polizisten. Zwei Stunden später randalierte der 47-Jährige erneut in seiner Wohnung. Er war mit annähernd zwei Promille stark betrunken. Eine Richterin ordnete daraufhin die Unterbringung im Polizeigewahrsam an.

