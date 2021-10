Hagen: Für Randalierer endet Disco-Besuch hinter Gittern

Hagen-Mitte. Für einen Randalierer aus Ennepetal endet am Wochenende ein Disco-Besuch in Hagen im Polizeigewahrsam.

Polizisten haben in der Nacht zum Samstag einen 23-Jährigen in Gewahrsam genommen, nachdem dieser gegen 3 Uhr in der Nacht in einer Diskothek in der Dödterstraße randalierte hatte. Der Mann aus Ennepetal pöbelte mit einem Begleiter einige Gäste an. Im weiteren Verlauf versuchte er unter anderem Alkoholflaschen aus der Barauslage zu entwenden. Im Kassenbereich wollte er diesen schließlich verlassen, ohne seine Rechnung zu begleichen.

Als ihn Security-Mitarbeiter daran hinderten, wurde er zunehmend aggressiver. Auch beim Eintreffen der Polizei beruhigte er sich nicht, so die Nacht letztlich im Polizeigewahrsam für ihn endete. Ein dort freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,3 Promille.

