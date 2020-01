Hagen. Offenbar mit einem abgefangenen Funksignal haben Täter in der Nacht zum Dienstag auf Emst einen BMW entwendet.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Hagen: Funksignal abgefangen und Auto gestohlen

Die Hagener Polizei fahndet nach einem Auto, dass offenbar in der Nacht zum Dienstag auf Emst entwendet wurde.

In den Morgenstunden wurden die Beamten in die Straße An der Egge gerufen. Ein 43-jähriger Mann erklärte den Polizisten, dass er seinen Firmenwagen am Vorabend um 19.45 Uhr gegenüber seines Wohnhauses abgestellt habe. Am nächsten Morgen um 8.50 Uhr stellte er fest, dass sein Wagen verschwunden war. Der schwarze BMW verfügt über ein schlüsselloses Zugangssystem. Die Schlüssel des Wagens befanden sich noch in der Wohnung. In dem Auto lagen zudem ein Laptop und die Geldbörse des Bestohlenen mit Dokumenten. Angesichts des sogenannten „Keyless-System“ geht die Polizei davon aus, dass in dem Fall das Signal des Funkschlüssels abgefangen und damit der Auto geöffnet wurde. Hinweise: 9862066.

Die Polizei rät daher Fahrzeugbesitzern mit einem Keyless-System: „Bewahren Sie Ihren Schlüssel nicht in der Nähe der Haustür, beispielsweise in einem Schlüsselkasten, auf. Nutzen Sie Schutzhüllen oder –kästen aus dem Zubehör des Herstellers oder auf dem freien Markt, um die Signale Ihres Schlüssels abzuschirmen.“