Hagen: Fußgänger zwingen Fahrer zum Stopp und verprügeln ihn

Hagen. Zwei Fußgänger haben einen Autofahrer an einer Kreuzung in Hagen zum Anhalten gezwungen und den Mann danach verprügelt, bis er zu Boden ging.

Ein 27-Jähriger und ein 29-Jähriger haben in der Nacht zu Samstag einen Autofahrer (29) an der Kreuzung Hochstraße/Kampstraße zum Anhalten gezwungen, in dem sie unvermittelt vor dem Pkw auf die Straße sprangen. Der Vorfall ereignete sich in der Nacht zu Samstag gegen 1.25 Uhr.

Anschließend schlugen die beiden auf die Motorhaube ein. Als der Fahrer ausstieg, traten die beiden Angreifer auf ihn ein, bis er zu Boden ging. Umstehende Passanten griffen ein und sorgten so dafür, dass die beiden Angreifer von dem 29-Jährigen abließen und flüchteten.

Der Pkw-Fahrer erlitt eine Platzwunde am Kopf. Die beiden Tatverdächtigen konnten nach kurzer Fahndung angetroffen und die Personalien festgestellt werden. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen Körperverletzung. Zeugen melden sich bitte unter 02331 - 986 2066 bei der Polizei.

