Der Galerist und Künstler Michael Schlieper ist tot. Er starb in der Nacht zum 26. Januar im Alter von 82 Jahren in seinem Zuhause in Breckerfeld, wie seine Frau May der Redaktion mitteilte. „Michael Schlieper war der einzige ernstzunehmende Galerist, den wir in der Region hatten“, würdigt ihn Dr. Tayfun Belgin, Direktor des Osthausmuseums in Hagen. „Nur wenigen ist bekannt, dass er auch ein herausragender Fotograf war.“ Rouven Lotz, wissenschaftlicher Leiter des Emil-Schumacher-Museums, ergänzt: „Er hat als Galerist in Hagen eine sehr wichtige Rolle gespielt und mit der Schließung eine Lücke hinterlassen hat, die seither niemand mehr hinsichtlich Anspruch und Qualität der ausgestellten Künstler füllen konnte.“

Gegenwartskunst nach Hagen gebracht

Die zeitgenössischen, aktuellen Gegenwartskunst galt Schliepers Leidenschaft. Zahlreichen Künstlern hat er in seiner Hagener Galerie erstmals ein Forum geboten, darunter dem heute renommierten Siegener Ulrich Langenbach, Prof. Henning Eichinger, der damals frisch die Fachhochschule Dortmund absolviert hatte, Prof. Margareta Hesse aus Dortmund oder Madeleine Dietz, die 1999 eine ganze mittelalterliche Kirche in Paderborn künstlerisch inszenierte. Große Namen wie Eduardo Chillida, Markus Lüpertz und Per Kirkeby holte er nach Hagen; gleichzeitig lagen ihm die Künstler der Region wie Pitt Moog (Dortmund/Brilon) oder die Hagener Horst Becking und Eva Niestrath-Berger am Herzen. Um Trends hat er sich dabei nie geschert. „Der Unterschied zwischen einem Kunsthändler und einem Galeristen ist, dass der Kunsthändler einen Markt hat und bedient. Der Galerist muss sich den Markt erst schaffen“, beschrieb Schlieper einmal seine Berufung und ergänzte: „Wenn einer die Kunst ernst nimmt, sollte er eigene Wege gehen. Das habe ich immer gemacht. Das Entdecken von Talenten hat mir Freude gemacht. Ich bin zu jedem Künstler ins Atelier gefahren. Es war eine sehr persönliche Galerie.“

Von seiner Mutter hatte Schlieper die Begabung für die Musik geerbt, sie war Pianistin. Der Vater sang, spielte Geige, sammelte Bilder und nahm den Sohn schon früh zu Ausstellungen mit. „Das Interesse an Kunst kommt aus dem Elternhaus, ich hatte immer mit Kunst zu tun. Peter Reuter (Poträtist von Hildegard Knef, Jean Cocteau, Alfred Hitchcock, Willy Brandt, Klaus Kinski, Geraldine Chaplin) war in Hagen mein Klassenkamerad. Rudi Vombek und Roswitha Lüder verkehrten in meinem Umfeld.“

Liebe zum Sauerland

Bevor er den Sprung in das kalte Wasser der Selbstständigkeit wagte, absolvierte Schlieper in Bad Nauheim eine kaufmännische Ausbildung und trat in die Agentur seines Vaters in Hagen ein, für die er viel über Land fuhr. „Von daher kommt meine Liebe zum Sauerland; ich kenne da jede Straße.“Erst nachdem Schlieper seine Galerie 2004 schloss, trat das eigene Kunstschaffen in den Mittelpunkt, besonders die Fotografie, auch die experimentelle. Mit der Kamera untersuchte er kritisch das Verhältnis zwischen Individuum und Masse in der Gesellschaft. Gleichzeitig war er ein großer Bewunderer mittelalterlicher Kirchenarchitektur und erschuf wunderbare Fotografien auf diesem Gebiet.

Mitglied im Kunstraum EN

Michael Schlieper war als Künstler kein Solist, er engagiert sich gerne in Künstlervereinigungen, etwa im Kunstraum EN; immer wieder organisiert er mit Künstlerfreunden gemeinsame Ausstellungen. Das Osthaus-Museum hat ihn als Fotografen ausgestellt und ihm 2001 unter dem Stichwort „Die andere Seite“ die Möglichkeit gegeben, seine Galerie im Museum zu präsentieren. „Das war damals etwas sehr besonderes und als Ehrung ein der langjährigen Tätigkeit Schliepers würdiges Ereignis“, erinnert sich Rouven Lotz.

Die erste Liebe seines Künstlerlebens gehört aber gar nicht dem Bild, sondern der Musik, dem Jazz. Noch bevor er 1973 seine erste Galerie eröffnete, gründete Schlieper zwei Jazzclubs. Immer wieder machte er seine Galerie zum Konzertort. Noch wenige Stunden vor seinem Tod hatte Michael Schlieper zusammen mit seiner Frau ein Jazzkonzert besucht.

Welche Künstler ihn denn geprägt haben, fragte die Redaktion Schlieper einmal. Emil Schumacher, Antoni Tàpies und Elvis Presley, so lautet die Antwort. Presley? Die Rocklegende? „Elvis Presley lief in Bad Nauheim herum, als ich dort meine Ausbildung machte. Ich hatte eine Freundin und der auch, und die beiden Freundinnen kannten sich.“