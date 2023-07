Die Veranstalter des Picknicks an der Volme in Hagen stehen parat.

Veranstaltung Hagen: „Ganz in Weiß“ – so läft das Picknick an der Volme

Hagen. Die Veranstalter des Picknicks an der Volme in Hagen wollen Leben an den Fluss bringen. Alles zum Ablauf des zweitägigen Events für jedermann.

Die Botschaft ist klar und verständlich: Die Volme in der Innenstadt soll an Bedeutung gewinnen, der Fluss endlich als attraktive Veranstaltungsstätte genutzt werden. Die Rede ist von „Ganz in Weiß“, das in diesem Jahr zum fünften Mal im Volmepark in Hagen stattfindet. Am Wochenende (5. und 6. August) sind alle Bürger eingeladen, am Picknick an der Volme teilzunehmen.

Wohl gemerkt: Selbstversorgung ist angesagt. Heißt: Die 90-jährige Großmutter soll sich genau so angesprochen fühlen wie die alleinerziehende Mutter, der Student oder der Handwerker kurz vor der Rente. „Wir möchten ein Bürgerfest von Bürgern für Bürger anbieten, ohne Zwang und ohne Kosten“, unterstreicht Mit-Veranstalterin Petra Jochheim. Ein lockerer Austausch in ungezwungener Atmosphäre sei das Ziel, „und natürlich soll das Volme-Ufer belebt werden“.

Apropos weiß: „Wir freuen uns über jeden, der kommt, egal, ob in weißer Kleidung, was schön wäre, aber auch in bunter Garderobe ist jeder willkommen“, unterstreicht Stefanie Kamp, die ebenfalls zum Organisations-Team gehört. Besagtes Team platziert im Vorfeld der Veranstaltung 20 Bierzeltgarnituren (darauf finden etwa 200 Besucher Platz) sowie etliche Liegestühle im Volmepark, außerdem richtet es die Tische mit Tischdecken und weißer Deko her und kümmert sich „um das ganze Drumherum“.

Auch vor Corona – das Foto stammt aus 2018 – fand das Picknick „Ganz in Weiß“ am Volme-Ufer in Hagen statt. Foto: Michael Kleinrensing

Wie in den Vorjahren können es sich die Gäste auch mit Picknickdecken auf der Wiese bequem machen, „alles ist erlaubt, es ist ein lockeres Miteinander, das mit Hintergrundmusik untermalt wird“, unterstreicht Christian Isenbeck, Vorsitzender des Unternehmervereins Hagen. Der Unternehmerverein, die Hagener Wirtschaftsentwicklung sowie lokale Sponsoren unterstützen das Fest finanziell.

Das musikalische Programm wird auch in diesem Jahr wieder von Rolf Möller zusammengestellt. Das Duo „Gregorio e Matteo“ möchte mit seinen Liedern italienische Lebensfreude in den Park zaubern, und das Acoustic-Duo „Niko & Domme“ will mit warmem Sound und natürlicher Bühnenpräsenz die Gäste unterhalten.

Veranstalter-Team reinigt Ufer

Das Picknick startet am Samstag, 5. August, um 15 Uhr und endet gegen 23 Uhr. Am Sonntag, 6. August, geht’s mit einem internationalen Friedensgebet im Volkspark los (Frank Fischer vom evangelischen Kirchenkreis: „Wir veranstalten keinen Gottesdienst.“), danach startet das lockere Picknick im Grünen; das Event endet gegen 18 Uhr. Übrigens: Wer ohne Picknickkorb erscheint, kann den Stand von Jaques Weindepot ansteuern; dort werden Getränke (allerdings keine Speisen) zu erschwinglichen Preisen angeboten. Im Vorfeld des Picknicks säubert das Veranstalter-Team das Ufer der Volme, im Anschluss an die Reinigungsaktion werden der Fluss, das Ufer sowie einige Bäume im Volmepark stimmig illuminiert.

„Mit weißen Luftballons schaffen wir eine Verbindung zwischen der Treppe in Nähe der Kaufmannsschule und der Treppe in Nähe der Brücke an der Badstraße. Der Uferweg soll die Besucher zum Flanieren animieren“, unterstreicht Christian Isenbeck. Und weiter: „Der Volmepark ist ein echter Highlight-Park, und wir warten nicht auf politische Beschlüsse, die irgendwann eine Belebung des Flusses an dieser Stelle anstoßen. Wir machen durch unser Picknick die Volme einfach erlebbar.“ Und was ist, wenn an den besagten zwei Tagen das Wetter nicht mitspielt? „Wir haben vorgesorgt. Zelte, Pavillons und Baldachine, die als Regen-, aber auch als Sonnenschutz dienen, sind vorhanden“, versprechen die Organisatoren. Toilettenwagen und Müllcontainer werden ebenfalls platziert.“

Begleitend zu „Ganz in Weiß“ werden drei Picknick-Körbe verlost. In der Filiale der Sparda-Bank am Friedrich-Ebert-Platz, in der Rathaus-Apotheke in der Badstraße sowie in der Stadtbäckerei Kamp in der Elberfelder Straße 22 liegen Verlosungskarten aus, auf denen alle Details erläutert werden.

