Hagen: Garagen ohne Autos – Stadt kann nicht kontrollieren

Hagen. Der Parkdruck in Hagen ist riesig. Und noch immer stehen in vielen Garagen keine Autos. Das ist verboten. Tun kann die Stadt aber nichts.

Es bleibt ein Kuriosum in sich. Während viele Viertel in Hagen angesichts der Parkplatznot aus allen Nähten zu platzen drohen, wird weiterhin eine große Dunkelziffer an Garagen zweckentfremdet. Soll heißen: Ihre Besitzer oder Mieter stellen Gerümpel darin ab anstatt Autos. Die Landesbauordnung verbietet diese Zweckentfremdung aber in Gegenden, wo die Stellplätze dringend notwendig sind. Hinzukommt: Die Stadt Hagen hat zum einen kein Personal, um die vielen Verstöße zu ahnden. Und zum anderen müsste sie sich selbst ins Knie schießen.

+++ Lesen Sie auch: Politik drängt auf schnelle Lösungen beim Parkdruck in Hagen +++

Hagen: Besichtigung muss kurioserweise mit Termin stattfinden

„Die Untere Bauaufsichtsbehörde kann entsprechende Bußgelder verfügen, wenn festgestellt wird, dass die Garage umgenutzt wird“, erklärt Clara Treude, Pressesprecherin der Stadt Hagen. Sie muss aber gleich dazu eingrenzen: „Ortsbesichtigungen müssen allerdings angemeldet werden.“ Kontrolltechnisch kommt das einem Witz gleich. Denn, so sagt auch Treude: „Der Nutzer kann dann entsprechend die Garage freiräumen, danach wird die Garage unter Umständen wieder zweckentfremdet. Es ist also schwierig, eine Zweckentfremdung nachzuweisen. Daher und aufgrund der Personalsituation liegt auf derartigen allgemeinen Kontrollen keine Priorität.“

Hagen: Fraglich bleibt, ob jede Familie fünf Autos benötigt

Wie viele Garagen es in Hagen gibt, lasse sich zudem leider nicht ermitteln, da Garagen und Carports inzwischen größtenteils genehmigungsfrei sind. Der Gesetzgeber hebelt seine eigenen Kontrollmöglichkeiten irgendwie gleich mit aus.

+++ Lesen Sie auch: Parkdruck ohne Ende in Innenstadtnähe +++

Dabei wären Kontrollen in vielen Vierteln sinnvoll. In Gegenden wie am Ischeland oder am Höing, wo jeder Stellplatz Gold wert wäre, wäre jede Garage, in der kein Plunder steht es ebenso. Zur Einordnung vielleicht noch: Diese Betrachtung zielt nur auf die rechtmäßige Nutzung von Garagen und die faktisch bestehende Stellplatznot ab. Dass gleichzeitig hinterfragt werden muss, ob viele Familien drei bis fünf Fahrzeuge haben müssen und ob jedes Mitglied ein Anspruch auf einen Parkplatz vor seinem Haus erheben kann, ist ebenso klar.

Streng genommen ist der Besitzer für korrekte Nutzung zuständig

Bereits vor zwei Jahren hatte unsere Zeitung über den Boeler August Schulz berichtet, der dagegen vorgehen wollte und will, dass ein sein Mieter seine Garage nicht korrekt nutzt. Gerümpel statt Auto. Die Geschichte gerät für den über 80 Jahre alten Mann fast zum Bumerang. Denn schon damals erklärte die Stadt, dass sie, wenn überhaupt, nur gegen Schulz selbst vorgehen könne. Der sei als Besitzer der Garage nämlich verpflichtet, für deren korrekte Nutzung Sorge zu tragen. Gleichzeitig fehlen Schulz bis heute im Rahmen der Vermietung Durchgriffsrechte.

Nur selten kontrolliert das Ordnungsamt in den Außenbezirken

Der damalige Hasper Bezirksbürgermeister Dietmar Thieser und der weiterhin amtierende Bezirksbürgermeister im Hagener Norden, Heinz-Dieter Kohaupt, hatten sich bereits 2018 für mehr Kontrolldruck mit Blick auf die Garagensituation ausgesprochen.

+++ Lesen Sie auch: Anwohner am Ischeland leiden unter Parkraum-Knappheit +++

Das Hagener Ordnungsamt erklärte aber, für Kontrollen des ruhenden Verkehrs klare Schwerpunkte gesetzt zu haben. Diese liegen vor allem in der Innenstadt und in den Stadtteilzentren sowie an sicherheitsrelevanten Punkten wie Feuerwehrzufahrten.

In den Wohn-Außenbezirken der Stadt tauchen die Politessen nur dann auf, wenn es ausdrückliche Beschwerden gibt. Und deshalb bleibt wohl weiter nur, auf die Vernunft von Garagenbesitzern- oder mietern zu setzen. Unkontrollierbar bleibt es weiterhin.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen