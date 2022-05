Hagen: Gastro-Experte: „Wirte müssen die Preise anpassen“

Die Preise für Lebensmittel schießen in die Höhe. Die Folge: Viele Gastronomen geben die Mehrkosten an ihre Gäste weiter.

Hagen. Lars Martin (Dehoga) spricht über galoppierende Kosten für Wirte, über zu teure Gerichte und was er von Rabattschlachten in Restaurants hält.

Erst Corona mit zwei Lockdowns, dann im vergangenen Sommer die Hochwasser-Katastrophe in Hagen, und nun der Krieg gegen die Ukraine, der die Kosten für Energie und Lebensmittel in die Höhe treibt. Jeder hat an den Entwicklungen der vergangenen Monate zu knacken, auch die Gastronomen. Sie müssen die Entscheidung fällen, die anfallenden Mehrkosten an die Gäste weiterzugeben oder aufgrund ihrer höheren Ausgaben künftig deutlich weniger in der Kasse zu haben.

Zahlreiche Gespräche mit Gastronomen geführt

Lars Martin, stellvertretender Hauptgeschäftsführer des Hotel - und Gaststättenverbandes Westfalen (Dehoga), hat in der letzten Zeit zahlreiche Gespräche mit Betreibern von Kneipen, Bistros, Restaurants und Hotels geführt.

Die Stimmung sei überall getrübt, sagt Lars Martin. Und mehr noch: „Das Gastgewerbe befindet sich, was die Kosten angeht, in einer Situation, wie sie die Brache seit dem 2. Weltkrieg nicht erlebt hat.“

Rechtsanwalt Lars Martin ist Geschäftsführer von Dehoga Hagen und stellvertretender Hauptgeschäftsführer von Dehoga Westfalen. Foto: Lichtrevier

Die Lebensmittel- und Energiepreise, die vor Corona in den meisten Betrieben schon 45 Prozent des Nettoumsatzes aufgefressen hätten, seien in den letzten Wochen und Monaten förmlich explodiert.

„Die Preise im Lebensmittelgroßhandel sind um Vergleich zum Vorjahr um mehr als 30 Prozent gestiegen. Bei einigen Produkten, zum Beispiel bei Sonnenblumen- oder Rapsöl, haben sie sich sogar vervielfacht. Und über die nach oben galoppierenden Energiepreise muss ich wohl leider kein Wort verlieren“, so Lars Martin.

Preise müssen angepasst werden

Hinzu kämen gestiegene Personalkosten, denn zum 1. Mai sei in NRW ein neuer Tarifvertrag in Kraft getreten, der deutliche Lohnerhöhungen vorsähe. „Alles in allem befindet sich die Branche in einer sehr schwierigen Situation. Den allermeisten Betrieben wird nichts anderes übrig bleiben, als die Preise anzupassen“, resümiert Lars Martin. „Das mache natürlich kein Gastronom gerne, doch ich habe den Eindruck, dass die Gäste durchaus Verständnis für die Situation der Wirte haben.“

Es sei ja auch keinem damit geholfen, wenn der Preis für das Schnitzel auf der Karte stabil bleibe, der Wirt aber bei jeder verkauften Portion zwei oder drei Euro draufzahle und am Ende pleite sei.

Und was sagt der stellvertretende Dehoga-Hauptgeschäftsführer zu Preissenkungsaktionen, wie sie einige wenige Gastronomen in Hagen und der Region durchführen? „Dumpingangebote halte ich für sehr gefährlich. Sie suggerieren dem Gast ,Guck mal, es geht ja auch billiger!’, aber das geht es eben derzeit leider in aller Regel nicht.“

Drei-Euro-Zuschlag pro Gast

Vor einigen Tagen, erinnert Lars Martin, sei ja in den Medien ausführlich über einen Betrieb aus Ratingen berichtet worden, der aufgrund der angespannten Finanzsituation einen Zuschlag von drei Euro pro Gast genommen habe. „Mal abgesehen davon, dass dies nach dem Gaststättengesetz nicht zulässig war, halte ich das für keinen richtigen Weg“, so der Gastro-Experte, der gleichzeitig auch Rechtsanwalt ist.

Den Wirten werde künftig nichts anderes übrig bleiben, als ihre Speise- und Getränkepreise neu zu kalkulieren und ihre Karte dementsprechend anzupassen. „Ein Gericht, dessen Zutaten im Einkauf so teuer sind, dass der Verkaufspreis das Preisgefüge des Restaurants sprengen würde, muss dann zwangsläufig von der Karte fliegen“, spricht Lars Martin Tacheless.

