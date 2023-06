Hagen: Gastrokonzept gefloppt – darum schließt die „Gap Bar“

Niklas (links) und Jan Osthoff betreiben seit zwei Jahren die Gap Bar in der Buscheystraße 72 in Hagen.

Hagen. Vor zwei Jahren haben Jan und Niklas Osthoff die „Gap Bar“ in Hagen-Wehringhausen eröffnet. Darum schließt der Mix aus Kneipe und Bar in Kürze.

Sie haben gekämpft und die Entscheidung, so sagen sie selbst, sei ihnen nicht leicht gefallen: Jan und Niklas Osthoff schließen ihre vor zwei Jahren eröffnete Gap Bar in Hagen-Wehringhausen an der Buscheystraße 72.

In den sozialen Medien verabschieden sich die Brüder von ihren Gästen und bedanken sich bei ihrer Familie, bei ihren Mitarbeitern, Lieferanten und DJs für ihre Unterstützung.

Kernkonzept künftig nicht mehr durchsetzbar

Warum die gebürtigen Hasper ihren Traum, eine eigene Bar zu führen, nun aufgeben? „Wir stehen zu 100 Prozent hinter dem Konzept der Gap Bar. Und das ist auch der Grund, warum es den Betrieb nicht weiter geben wird“, so die Brüder. Und weiter: „Wir haben insgesamt eine super Entwicklung hingelegt. Der Trend ging stark nach oben. Allerdings­ haben wir bemerkt, dass wir, um zu wachsen, immer mehr von unserem Kernkonzept hätten abweichen müssen.“

Damit spielen Jan (33) und Niklas (29) Osthoff wohl auf die Preisgestaltung in ihrem Gastrobetrieb an. Vor drei Monaten hatten die beiden gegenüber unserer Zeitung noch erklärt, dass sie trotz gestiegener Strom- und Warenkosten ihre Getränkepreise stabil halten wollten.

Brüder ziehen die Reißleine

In ihrem Abschiedsschreiben an Kunden und Freunden ist nun jedoch zu lesen: „Ein paar kleine Eingeständnisse haben wir gemacht, aber diese haben uns noch mehr gezeigt, dass wir unsere Bar so nicht betreiben wollen. Wir kennen die Stellschrauben, die wir drehen müssten, um zu wachsen, aber dann würde die Bar nicht mehr zu uns passen.“

Daher ziehen die Brüder jetzt die Reißleine und verkünden: „Wir schließen. Letzter Öffnungstag der Gap Bar ist der 30. Juni.“

Die Gap Bar befindet sich an der Ecke Buscheystraße/ Bachstraße in Hagen-Wehringhausen. Früher war dort die Traditionskneipe „Anno 1911“ ansässig. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Rückblick: Im März 2020 haben die Osthoff-Brüder die urige Kneipe „Anno 1911“ übernommen, „wir sind nicht nur Pächter, sondern Eigentümer der Räumlichkeiten im Erdgeschoss“, betonten die beiden damals. Mitte März 2020 hatten sie den Betrieb dann – unabhängig von der Corona-Krise – geschlossen, um die Kneipe komplett zu renovieren.

Ein Mix aus Pub, Bar und Kneipe

Es entstand die Gap Bar, ein Mix aus Pub, Bar und Kneipe. Die Theke blieb das Herzstück, gegenüber wurden ein Mischpult-Bereich und eine kleine Tanzfläche eingerichtet und Stehtische platziert. Die neuen Betreiber wollten Generationen am Tresen verbinden und einen Mix aus urig-gemütlicher Kneipe und trendiger Bar schaffen.

Apropos Gap Bar: Den Namen haben die Brüder nicht ohne Grund gewählt, bedeutet Gap doch ins Deutsche übersetzt Lücke. Die Osthoffs spielten damals mit besagter Lücke auf das Fehlen von gemütlichen Kneipen mit stylishem Touch, von Stätten, in denen sich jüngere und ältere Gäste bei Getränken und Musik bis in den frühen Morgen treffen können, an. Und mit ihrer Gap Bar wollten sie dem Gastro-Missstand in Hagen Paroli bieten.

Neue Ideen entwickelt

Dann kamen die Pandemie samt Lockdown und ständig neuen Regeln sowie der Ukraine-Krieg, der einen Kostenanstieg in fast allen Bereichen des Lebens auslöste. Doch Jan und Niklas Osthoff kämpften sich durch und entwickelten neue Ideen: So veranstalteten sie im März eine Vinyl-Nacht und am 13. Mai eine Eurovision-Song-Contest (ESC)-Party mit Liveübertragung aus Liverpool. Doch trotz allem ist nun in zwei Wochen Schluss.

Wie die Zukunft von Jan und Niklas Osthoff aussieht? Trotz mehrfacher Versuche waren die Brüder für unsere Zeitung nicht zu erreichen

Bis Freitag, 30. Juni, ist die Gap-Bar ab 19 Uhr geöffnet.

