Hagen: Geblitzter Autofahrer entkommt der Polizei

Altenhagen. Die Polizei bittet um Hilfe: Wer kann den Beamten in Hagen Hinweise zu einem geflüchteten Temposünder geben?

Ein Temposünder hat nach einer Geschwindigkeitskontrolle der Polizei Hagen die Flucht ergriffen und dabei noch eine Unfallflucht begangen. Am Donnerstag ermittelten Beamte des Verkehrsdienstes der Polizei Hagen die Geschwindigkeiten der passierenden Fahrzeuge an der Straße Am Sportpark. Dort fuhr ein VW gegen 19.30 Uhr zu schnell. Die Polizisten wiesen den Fahrer an, seinen Polo anzuhalten.

Flucht über Boeler Straße

Der VW, welcher mit zwei Personen besetzt war, wendete jedoch und fuhr mit hoher Geschwindigkeit über die Alexanderstraße in Richtung Boeler Straße davon. Hier meldete ein Zeuge kurz darauf eine Unfallflucht. Offenbar kollidierte der graue VW an der Kreuzung Alexander-/Boeler Straße mit einem Begrenzungsstein. Danach setzte er seine Flucht fort. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Telefon 02331 986 2066 zu melden. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

+++ Auch lesenswert: Am Dienstag droht in Hagen schon wieder ein Busstreik +++

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen