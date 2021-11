Hagen: Gedanken Totengedenken – Jedes Leben zählt!

Thorsten Maruschke ist Pfarrer in der ev. Paul-Gerhardt-Kirchengemeinde in Hagen und Beauftragter für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt.

Hagen. Kein Leben wird abgewertet – das ist die zentrale Botschaft von Pfarrer Thorsten Maruschke aus Hagen in der Rubrik „Im Namen des Herrn“.

Im November gedenken wir auch in Hagen unserer Toten. An Allerseelen nach katholischer Tradition und am Ewigkeitssonntag nach evangelischer Tradition. Wir tun das, weil wir als Christenmenschen überzeugt sind: Every life matters. Gott hat jedes Menschenleben ins Dasein und beim Namen gerufen. Hinter jedem Namen steht ein ganzes gelebtes Leben.

Ein Mensch, der gekämpft und gelacht hat. Eine Person, die andere unterstützt hat; die geliebt hat und geliebt wurde und die irgendwo oder für irgendwen den Unterschied gemacht hat. Ein Mensch, der sich entwickelt hat, der auch mal gescheitert ist und doch wieder aufgestanden ist. Eine Stimme, die nach Gott gefragt hat und vielleicht sogar eine Antwort gefunden hat.

Kein Tod ist egal

Auch wenn es manchmal keinen Menschen mehr gibt, der um ein Leben trauert, so wissen wir doch: Kein Tod ist egal. Gott ist dieser Mensch nicht gleichgültig. Gott weiß um ihn. Gott nimmt sich seiner an. Besonders bewegend ist das Erinnern an Menschen, die um ihr Leben gebracht wurden. Menschen, die eigentlich noch hätten leben können, wenn sie nicht Gewalt zum Opfer gefallen wären.

Seit 1998 erinnert der Transgender Day of Rememberance am 20. November an die Leben von trans* und genderdiversen Personen, deren Ermordung im Laufe des vergangenen Jahres bekannt wurde.

Jeder Einzefall schreit zum Himmel

Zwischen dem 1. Oktober 2019 und dem 30. September 2020 hat das Trans-Murder-Monitoring 350 Personen gezählt: https://transrespect.org. Als Todesarten sind unter anderen verzeichnet: erschossen, gesteinigt, mit dem Auto überfahren, zerstückelt und immer wieder: Selbstmord. Die Selbstmordrate unter Trans*Personen ist bis zu sechsmal höher als bei anderen Menschen. Jeder Einzelfall schreit zum Himmel! Ihr Leben und ihr Tod mahnt uns, für ein gesellschaftliches Klima zu sorgen, in dem kein Leben abgewertet wird. Ihr Vermächtnis zu ehren, heißt, jedes Menschenleben mit den Augen Gottes zu betrachten und seinen Wert anzuerkennen. Every life matters. Trans* lives matter.

