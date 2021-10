Hagen: Gefesselt – Frau schlägt ihren Partner mit Flasche

Die Polizei in Hagen verbietet einer Frau nach einer Attacke gegen ihren Partner die Rückkehr in die gemeinsame Wohnung.

Boele. Eine gewalttätige Frau muss die Polizei Hagen am Wochenende fesseln und aus der eigenen Wohnung führen. Sie hatte ihren Partner verprügelt.

Nach einer blutigen Auseinandersetzung in Hagen-Boele muss eine Frau für zehn Tage ihr Zuhause räumen. Die 47-Jährige hatte bei dem Fall von häuslicher Gewalt ihren ein Jahr jüngeren Lebensgefährten mit einer Flasche auf den Kopf geschlagen. Dabei wurde dieser leicht verletzt.

Gegen 15 Uhr geriet der Mann am Samstag mit seiner Partnerin in der gemeinsamen Wohnung in Streit. Hierbei schlug die Frau ihren Lebenspartner zunächst mit einer Glasflasche auf den Kopf und schlug ihm im Anschluss mehrfach mit der Hand ins Gesicht. Dabei erlitt der Mann eine Beule am Hinterkopf sowie Nasenbluten.

Aggressiv gegenüber der Polizei

Gegenüber den alarmierten Polizisten zeigte sich die 47-Jährige sehr aggressiv und uneinsichtig. Nachdem sie für zehn Tage der Wohnung verwiesen wurde, schrie die Hagenerin laut umher und weigerte sich die Wohnung zu verlassen. Sie musste gefesselt und in das Hagener Polizeigewahrsam gebracht werden. Gegen die Frau wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

+++ Auch interessant: Was wird aus dem Turm des Arbeitsamtes? +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen