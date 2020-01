Hagen: Geisterfahrer wollte sich nicht das Leben nehmen

Was den Geisterfahrer am frühen Samstagmorgen veranlasst hat, am Autobahnparkplatz Sauerland-West entgegen der Fahrtrichtung auf die Autobahn 45 aufzufahren ist noch völlig offen. „Wir haben aber bislang keine Hinweise darauf, dass der 80-Jährige sich das Leben nehmen wollte“, so Dana Seketa, Sprecherin der Polizei Dortmund.

Derweil kommen immer mehr Details der Fahrt, die die Autobahnpolizei ab 2.30 Uhr beschäftigte, heraus. „Unseren Erkenntnissen nach war der Fahrer mit bis zu 90 Stundenkilometern entgegen der Fahrtrichtung unterwegs“, so Dana Seketa weiter. Später habe er dann sein Tempo auf 60 km/h gedrosselt.

Extrem gefährliche Situation auch für die Polizisten

Während die Autobahnpolizei die Sauerlandlinie in Höhe der Anschlussstelle Ergste sperrte, hatte der Geisterfahrer noch rund 50 entgegenkommende Fahrzeuge passiert. Dass es dabei nicht zu einem Unfall gekommen war, bezeichnet auch die Polizei als Glücksfall. Es habe sich um eine extrem gefährliche Situation gehandelt. „Das gilt auch für die beteiligten Kollegen“, so Dana Seketa.

Dass die Geisterfahrt so glimpflich geendet ist, ist wohl auch dem schnellen Eingreifen der Polizei zu verdanken. „Ein Streifenwagen war in unmittelbarer Nähe und hat den Geisterfahrer nach der Alarmierung relativ schnell erreicht“, erklärt Dana Seketa. Allerdings hatte sich der Mann davon zunächst nicht beirren lassen.

Sicherheit hat für Polizei oberste Priorität

„Die Kollegen haben mit allen Mitteln versucht, ihn irgendwie zu erreichen“, sagt Dana Seketa. Der Streifenwagen begleitete den Geisterfahrer mit Blaulicht, Martinshorn, Warnblinklicht und der Aufforderung „Stop - Polizei“. „Das hat auch dazu gedient, andere Verkehrsteilnehmer zu warnen.“

Für Geisterfahrten gebe es bestimmte Einsatzabläufe. Gleichwohl gleiche kein Einsatz dem anderen. „Im Fokus steht immer die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer und das Ziel, die Fahrt möglichst schnell zu beenden“, so Dana Seketa. Ein erster Schritt sei immer die Warnung über den Verkehrsfunk. „Dabei war es in diesem Fall gut, dass die Streifenwagenbesatzung relativ schnell Sichtkontakt zu dem Geisterfahrer hatte und wir nicht auf immer neue Meldungen von Zeugen angewiesen waren.

Die 20 Kilometer, über die sich die Geisterfahrt letztlich erstreckt habe, sei zwar eine relativ lange Strecke. „Allerdings legt man bei diesem Tempo eine solche Distanz auch relativ schnell zurück.“