Hagen: Gelungene Wiederauferstehung der Helfer Festkultur

Die Big Band „Big Blast Company" steht stellvertretend für die vielen Musikformationen, die am Wochenende Tausende Besucher der Musiktage unterhielten.

Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause zeigt sich Hagen-Helfe am Wochenende wieder in bester Festlaune.

Großes Comeback feierten am Wochenende auf dem Helfer Marktplatz die „Helfer Herbst- und Musiktage“. Der Förderverein der Grundschule musste in vergangen zwei Jahren wegen der Corona-Pandemie pausieren. Jetzt wurde dank der Unterstützung von fast 200 Ehrenamtlichen aber endlich wieder gefeiert – im großen Festzelt und auf dem Marktplatz. Neben viel Live-Musik präsentierten sich auch die Grundschüler, Tanzgruppen und die Helfer Kirchengemeinden. Ein Kindertrödelmarkt und ein Spielmobil sorgten bei den Kindern für Spaß. Auch bei der 28. Auflage ist das Ziel des Fördervereins gleichgeblieben: der Überschuss des Stadtteilfestes kommt traditionell der Grundschule Helfe sowie Kinder- und Jugendprojekten in Hagen zugute.

