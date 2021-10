Hagen: Gemälde kommen auf ungewöhnlichem Weg nach Russland

Das 1942 von dem Künstler Walter Wichmann gemalte Aquarell zeigt das Gerichtsgebäude am Platz des Sieges in Smolensk.

Hagen. Der Freundeskreis Hagen-Smolensk lässt über Umwege Kunstwerke von Walter Wichmann nach Russland bringen. Mehr über den ungewöhnlichen Transport.

Die Gemälde, sie ruhten friedlich in Hüllen und Folien und waren zusätzlich durch Mappen geschützt. „Vorher haben wir die 39 Kunstwerke natürlich vorsichtig aus ihren Rahmen genommen und sie in den Mappen dann ins Auto gelegt“, blickt Hans-Werner Engel zurück. Und erzählt von seinem Trip mit der wertvollen Fracht nach Berlin.

Hans-Werner Engel ist Vorsitzender des Freundeskreises Hagen-Smolensk. Gemeinsam mit seiner Frau Olga und Elisabeth Wichmann hat er sich aufgemacht, Aquarelle, Lithographien und Tuschezeichnungen des Künstlers Walter Wichmann in die Bundeshauptstadt zu chauffieren.

Zum Hintergrund: Walter Wichmann war ein Münchner Maler und Grafiker, der im Zweiten Weltkrieg als Soldat in Russland war. Von 1941 bis 1942 war er auch in Hagens russischer Partnerstadt Smolensk im Einsatz. Vor Ort hat er, um seine teils schrecklichen Eindrücke besser verarbeiten zu können, gemalt. Später war Walter Wichmanns sehnlichster Wunsch, diese 39 im Krieg entstandenen Arbeiten der Gemäldegalerie in Smolensk zukommen zu lassen.

Elisabeth Wichmann, Hans-Werner Engel und seine Frau Olga (von links) vor dem großen Spiegelsaal der russischen Botschaft in Berlin. Foto: Engel

„Der Künstler wollte, dass seine Bilder in Smolensk eine neue Heimat finden“, sagt Hans-Werner Engel. Walter Wichmanns Schwiegertochter Roswitha Wichmann kam diesem Vermächtnis nach und nahm daher Kontakt zum Freundeskreis Hagen-Smolensk auf. Die Wichmann-Werke wurden nach Hagen transportiert und Anfang 2020 in der Hagener Volkshochschule ausgestellt.

Plan wurde ausgetüftelt

„Aber das war ja nur ein Zwischenschritt“, sagt Hans-Werner Engel. Vor drei Monaten informierten er und seine Frau während eines Smolensk-Besuchs Vertreter der dortigen Gemäldegalerie über die Schenkungsabsichten Roswitha Wichmanns.

Gemeinsam tüftelte man einen Plan aus. „Wir mussten schließlich die Frage klären, wie wir fast 40 teils großformatige Bilder nach Russland bekommen.“

Freundeskreis hat 83 Mitglieder Walter Wichmann wurde 1916 in Berlin-Pankow geboren. Von 1933 bis 1935 absolvierte er eine Buchdruckerlehre. 1939 besuchte er die Deutsche Kunstschule in Berlin. Von 1939 bis 1945 nahm er am Polen- und am Russlandfeldzug teil, wo seine Aquarelle und Zeichnungen des Kriegsgeschehens entstanden. Walter Wichmann starb 1970 in München. Der Freundeskreis Hagen-Smolensk wurde 2005 gegründet. Aktuell hat er 83 Mitglieder.

Wie die Lösung aussah? Über den Umweg Berlin. „Gemeinsam mit der Schwiegertochter des Künstlers sind wir in der vergangenen Woche nach Berlin gefahren und haben uns in der russischen Botschaft mit der Chefin des Kulturbereichs, Alexandra Kachalowa, und dem Kulturattaché Mikhail Korolev getroffen“, sagt Hans-Werner Engel. Im Jagdsaal der Botschaft habe man den Beiden die Gemälde übergeben, damit sie veranlassen, dass die Werke als diplomatisches Transportgut nach Moskau gebracht werden.

Persönliche Übergabe im kommenden Jahr

In Moskau werden die Wichmann-Arbeiten demnächst Vertretern der Smolensker Gemäldegalerie übergeben und von diesen dann nach Smolensk transportiert. „Wir planen­, die Schenkung im kommenden Jahr im Rahmen einer kleinen­ Feier persönlich den Vertretern der Gemäldegalerie zu übergeben“, sagt Hans-Walter Engel mit Vorfreude in der Stimme.

