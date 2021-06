Im Namen des Herrn Hagen: Gemeindereferentin will die langen Tage genießen

Hagen. Gemeindereferentin Rita Dransfeld übersetzt den Satz „Carpe diem“ auf ihre ganz eigene Art.

In der kommenden Woche ist der längste Tag des Jahres – da geht die Sonne dank der Zeitumstellung erst um 21.42 Uhr unter. Bis es dann auch in Hagen richtig dunkel ist, dauert es aber auch dann noch eine ganze Zeit. Das ist für mich oft die Zeit, in der ich mir die Frage stelle, wie ich diese langen Tage sinnvoll nutzen kann.

Carpe diem! Oft wird dieser Satz übersetzt mit „Nutze den Tag!“ Genau genommen heißt es aber „Genieße den Tag! Pflücke den Tag!“ Und da wird schon der entscheidende Unterschied der Übersetzung deutlich: Gehe ich mit dem Verstand an diesen Satz, dann bin ich bei „Nutze den Tag!“. Dann muss ich überlegen, den Verstand einsetzen und planen. Dann denke ich: Wenn es so lange hell ist, musst du auch etwas Besonderes mit dieser Zeit machen, weil die Tage ja bald wieder kürzer werden. Bei „Genieße den Tag!“ muss ich nichts planen, da kann ich alles auf mich zukommen lassen und warte einfach ab, was der Tag mir bringt.

Dann wird sich herausstellen, ob ich loslassen kann und ohne eigenes Zutun einen Tag verbringen kann.

Als Christen lesen wir in der Bibel eine mögliche Interpretation dieses Satzes mit vielen Bildern und Erläuterungen: Die Bergpredigt. Im Kapitel „Von der falschen und der rechten Sorge“ finden wir bei Matthäus eine Fülle von Anleitungen: Sorgt euch nicht; Leben ist mehr als Essen und Trinken, Leben ist mehr als Arbeit, Leben ist mehr als Kleidung, Leben ist mehr als Vorräte zu sammeln – ist das nicht eine Provokation für Menschen, die keine Arbeit und nicht genug zu essen haben?!

Aufruf zur Sorglosigkeit

Ja, vielleicht. Es kann aber auch etwas Anderes gemeint sein. Ein sich stets sorgender Mensch ist in sich gekehrt und kreist um sich selbst, sieht nicht, was um ihn herum geschieht. Und gerade deshalb mahnt uns Jesus mit seinem Aufruf zur Sorglosigkeit, unsere innere Haltung zu überprüfen: Lassen wir uns erdrücken von den Sorgen des Alltags, von den Lasten unseres Lebens? Oder versuchen wir die Sorgen, die wir haben, die auch jeden Morgen wieder da sind, gelassener zu sehen, weil wir sie in Gottes Hand legen?

Wir alle haben ein Jahr hinter uns, das Entbehrungen, Einsamkeit, Sorge um die Gesundheit und viele andere Sorgen mit sich gebracht hat. Einiges ist inzwischen einfacher geworden, viele Lockerungen erleichtern uns das Leben. Ich habe Lust, mir mal wieder etwas vorzunehmen. Freunde einladen, die ich lange nicht sehen konnte und durfte. Das wäre etwas für die nächste Woche, wo der längste Tag auf uns wartet. Nutzen wir ihn, genießen wir ihn. Carpe diem!

Rita Dransfeld ist Gemeindereferentin im Pastoralen Raum Hagen-Mitte-West

