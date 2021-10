Hagen: Gericht lehnt Baustopp für Windräder in Veserde ab

Hohenlimburg/Veserde. Das Oberverwaltungsgericht hat einen Antrag der Stadt Hagen abgelehnt, der den Baustopp für zwei Windräder in Veserde zum Ziel hatte

Das Oberverwaltungsgericht Münster (OVG) hat am Mittwoch den Antrag der Stadt Hagen auf Erlass einer Zwischenverfügung gegen den Bau von zwei Windrädern in Veserde abgewiesen. Diesen Antrag hatte die von der Stadt im Beschwerdeverfahren gegen den Märkischen Kreis beauftragte Rechtsanwaltskanzlei am 12. Oktober nach der Berichterstattung dieser Zeitung gestellt. Ziel war, dass das OVG eine vorläufige Anordnung treffen soll, bevor über den Eilantrag entschieden wird. „Idealerweise wird ein sofortiger Baustopp bis zu einer gerichtlichen Entscheidung verhängt“, so das Rechtsamt der Stadt.

Erster Eilantrag im Frühjahr abgelehnt

Aktuell entstehen zwei 150 Meter hohen Windenergieanlagen vom Typ Enercon E 92 EP 3 an der Kreisstraße 24 (K 24). Betreiber ist die Naturstrom Veserde GmbH. Im Frühjahr hatte das Verwaltungsgericht Arnsberg einen Eilantrag der Stadt gegen den Bau der Anlagen abgewiesen. Die Hagener Verwaltung hat einen Monat später das Oberverwaltungsgericht (OVG) Münster angerufen. Weil zuletzt das Oberverwaltungsgericht auf Anfrage dieser Zeitung mitgeteilt hatte, dass dieser Eilantrag gegen die vom Märkischen Kreis erteilte Baugenehmigung noch nicht terminiert sei und eine Entscheidung erst im laufenden Jahr erfolgen werde, hatte die Stadt eine Zwischenverfügung angestrebt.

Zwischenantrag ohne Erfolg

Ohne Erfolg. Die Münsteraner Richter begründeten ihre Entscheidung u.a. damit, dass bis zu einer endgültigen Entscheidung die Stadt Hagen keine Nachteile und irreparable Beeinträchtigungen durch die Baumaßnahme aufgezeigt habe. Zumal nach einem Erfolg im noch ausstehenden Hauptsacheverfahren die streitigen Windenergieanlagen wieder zu beseitigen seien. Neben dem Eilbeschwerdeverfahren vor dem OVG Münster ist auch das Hauptsacheverfahren zu dem Eilantrag vor dem Verwaltungsgericht Arnsberg (4 K / 1213/20) bisher noch nicht terminiert.

Windräder sollen Ende November stehen

Voraussichtlich Mitte bis Ende November sollen die beiden neuen Windkraftanlagen an der Kreisstraße 24 bei Veserde stehen. Wenn sich die Rotorblätter drehen und die Anlagen in Betrieb gehen, dann sollen sie Strom für etwa 3000 Haushalte liefern, so der Betreiber Naturstrom Veserde.

