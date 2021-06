Corona in Hagen Hagen: Geschäfte in Rathaus-Galerie öffnen - was jetzt gilt

Hagen. Auch die Geschäfte in der Rathaus-Galerie dürfen ab Freitag wieder öffnen. Was Besucher der Galerie für eine Shopping-Tour jetzt wissen müssen.

Die Geschäfte in der Rathaus-Galerie dürfen wieder öffnen: Während die Inzidenzwerte für Hagen vor einigen Wochen noch bei Werten über 200 lagen, sind sie jetzt schon konstant unter dem Wert von 100. „Daher können die Besucher und Kunden nun direkt und spontan, also ohne vorherige Terminvereinbarung, in jedem Geschäft einkaufen“, heißt es vom Rathaus-Galerie-Management.

Mitnehmangebote für Gastro-Betriebe in der Galerie

Eine Kontaktnachverfolgung ist nicht mehr erforderlich, die eigenen Personalien müssen deshalb nicht hinterlegt werden. Auch ein negatives Testergebnis ist für das Einkaufen nicht notwendig. Bei den gastronomischen Betrieben der Galerie gelte bis auf weiteres noch die Beschränkung auf Take-Away-Angebote.

Wenn der Inzidenzwert in Hagen auf nachhaltig unter 50 bzw. unter 35 fällt, können die Besucher und Kunden des Centers auch das gastronomische Angebot im Innenbereich der Rathaus-Galerie wieder ohne Einschränkung nutzen.

Ein Schritt zurück zur Normalität

„Dies ist ein großer Schritt in Richtung Lebensnormalität, zu dem auch das Shopping in der Innenstadt von Hagen gehört, denn Shopping ist Lebensfreude“, so der Centermanager Christoph Höptner. „Wir freuen uns sehr, dass wir jetzt alle Besucherinnen und Besucher der Rathaus Galerie wieder begrüßen dürfen. Selbstverständlich beobachten wir die aktuellen Entwicklungen weiterhin sehr genau, stehen in engem Austausch mit den städtischen Behörden und werden die Empfehlungen und Anordnungen weiterhin gewissenhaft umsetzen, denn die Gesundheit aller steht in unserem Fokus.“

