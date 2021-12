Hagen: Gesperrte Autobahnbrücke auf A 45 wird Thema im Rat

Hagen. Über Ausweichverkehre und die Folgen für die Wirtschaft in Hagen nach der Sperrung der Talbrücke auf der A 45 will die SPD im Rat sprechen.

Mit einem Dringlichkeitsantrag setzt die SPD die gesperrte Autobahnbrücke auf der A 45 auf die Tagesordnung des Rates der Stadt Hagen. Dabei geht es den Sozialdemokraten insbesondere um die Auswirkung, die die Sperrung der Rahmedetalbrücke auf der Sauerlandlinie in Lüdenscheid für die Stadt Hagen und ihre Bürger hat.

„Die angekündigte Sperrung der A 45 für den Pkw-Verkehr in den kommenden Monaten und für den Schwerlastverkehr in den kommenden Jahren hat auch Auswirkungen auf die Verkehrsströme in Hagen“, so Claus Rudel, Vorsitzender der SPD-Fraktion. „Diese negativen Auswirkungen auf die Anwohner von Umgehungsstraßen und nicht zuletzt auf die Umwelt müssen durch geeignete Maßnahmen so gering wie möglich gehalten werden.“

Brücke auf Autobahn 45 bleibt über Jahre für Lastwagen gesperrt

Die Aussage der Autobahn GmbH, dass die Rahmende-Talbrücke der Sauerlandlinie über Jahre für Lkw gesperrt bleiben wird, treffe die Speditionen und die produzierenden Unternehmen in Hagen, in der Region und darüber hinaus besonders hart. Viele Güter würden über diese Nord-Süd-Verbindung durch NRW und weiter in südliche Bundesländer transportiert. Das sei nur noch durch eine großräumige Umleitung über andere Autobahnen oder Umleitungen durch Lüdenscheid und weitere kleinere Gemeinden möglich.

„Daher müssen konkrete Überlegen angestellt werden, um hier für Entlastung zu sorgen“, so Rudel. Eine Möglichkeit könnte die stärkere Verlagerung von Transportgütern von der Straße auf die Schiene sein.

