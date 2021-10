Hagen: Gesundheitsamt meldet deutlich mehr Impfdurchbrüche

Ein Corona-Schnelltests wird in das Röhrchen gesteckt: Ein Großteil der Neuinfizierten steckt sich in Hagen im privaten Umfeld an

Hohenlimburg/Hagen. Bei gut 30 Prozent der Neuinfizierten innerhalb einer Woche wurde ein Impfdurchbruch festgestellt. Ein Blick auf die Situation in den Bezirken.

Mittlerweile müssen in Hagen 21 Corona-Erkrankte im Krankenhaus behandelt werden, davon 9 Infizierte auf der Intensivstation, in sechs Fällen ist eine Beatmung erforderlich. Im Vergleich zur vergangenen Woche ist die Zahl der Hospitalisierten somit um 4 gestiegen (17).

30,1 Prozent der Neuinfizierten in Hagen mit Impfdurchbruch

Mit Blick auf die Bezirke ist der Inzidenzwert in Hohenlimburg aktuell mit am niedrigsten (81,3/23 Infizierte). Niedriger liegt dieser Wert nur in Haspe (74/22). Die Spitzenplätze belegen derzeit Eilpe/Dahl (212,5/33) und Hagen-Mitte (140,8/109) und Hagen-Nord (98/36). Bei 30,1 Prozent der Neuinfizierten wurde in der vergangenen Woche ein Impfdurchbruch festgestellt.

Hagen: Großteil der Corona-Infizierten steckt sich im privaten Umfeld an

Ein Großteil der Neuinfizierten steckt sich im privaten Umfeld an (58,2 Prozent), in etwas mehr als 31,1 Prozent der Fälle ist der Infektionsursprung nicht ermittelbar.

