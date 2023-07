Bei einem Fall von häuslicher Gewalt greift die Polizei Hagen in Haspe durch.

Polizei in Hagen Hagen: Gewalttätiger Ehemann aus der Wohnung verbannt

Haspe. Mit dem Rauswurf des Ehemanns aus der gemeinsamen Wohnung hat die Polizei Hagen zunächst einmal mehrere Fälle von häuslicher Gewalt beendet.

Eine junge Frau hat am späten Donnerstagabend eine häusliche Gewalt bei der Polizei Hagen angezeigt. Die Mutter von zwei kleinen Kindern gab an, dass sie in der Vergangenheit mehrfach von ihrem alkoholkranken Ehemann geschlagen und bedroht worden sei.

Mann greift zum Messer

Dieser habe sie dabei regelmäßig mit Faustschlägen malträtiert. Hierbei sei die in Haspe lebende Frau durch ihren Mann sogar mit einem Messer bedroht worden. Sie zeigte sich bei der Anzeigenaufnahme sehr verängstigt. Polizisten nahmen dem Mann die Wohnungsschlüssel ab und verwiesen ihn der gemeinsamen Wohnung. Die Kripo hat die Ermittlungen wegen Körperverletzung und Bedrohung aufgenommen.

