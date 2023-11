Hagen: Gewerkschaft ruft zu Aktion bei Edelstahlwerken auf

Hagen Die Tarifverhandlungen in der Stahlbranche stocken. Die IG Metall plant daher auch Aktionen bei den Deutschen Edelstahlwerken in Hagen.

Von Einigkeit fehlt vor der dritten Tarifrunde für die Stahlindustrie noch jede Spur. Auch deshalb ruft die Gewerkschaft IG Metall für Freitag, 7 Uhr, zu einer Aktion bei den Deutschen Edelstahlwerken in Hagen auf. Bei einem Unternehmen, in dem angesichts der problematischen wirtschaftlichen Situation Kurzarbeit angeordnet ist.

„Dass die Kollegen zu den Tarifverhandlungen die Forderungen auf diese Art unterstreichen, verdient Respekt“, sagt Jens Mütze, erster Bevollmächtigter der IG Metall, „wir werden zum Schichtwechsel bei einer Tasse Kaffee zusammenstehen und so ein Zeichen setzen.“ Dabei handele es sich nach Gewerkschaftsangaben nicht (wie an anderen Standorten) um einen Warnstreik, sondern um eine „Aktion“.

IG Metall kämpft für flexiblere Arbeitszeitmodelle

Kern der Auseinandersetzung ist zum momentanen Zeitpunkt aus Sicher der IG Metall nicht einmal die Forderung nach einer Lohnerneuerung. „Im Fokus stehen flexiblere Arbeitszeitmodelle für eine Branche, in der viele Kollegen älter als 50 Jahre sind“, so Mütze. Dabei geht es um die Vier-Tage-Woche, aber auch darum, dass jene Kollegen, die an Öfen, die an 365 Tagen rund um die Uhr laufen, nicht noch Ausgleichsschichten leisten müssten.

An mehreren Standorten in NRW ruft die IG Metall zu Warnstreiks auf. Bei den Deutschen Edelstahlwerken in Hagen findet eine „Aktion“ statt. Foto: Michael Kleinrensing / WP

„Die Mitarbeiter dort arbeiten im Schichtsystem 32,2 Stunden in der Woche und müssen auf ein Jahr gerechnet 16 Ausgleichschichten leisten“, so Mütze. „Und das, obwohl die Arbeit körperlich extrem anspruchsvoll ist und viel eine gewisse Altersgrenze überschritten haben. Darüber wollen wir mit den Arbeitgebern reden.“

Protest für Strompreis-Entlastung in Dusiburg

Dass Arbeitnehmer und Arbeitgeber durchaus an einem Strang ziehen können und gemeinsame Interessen haben, habe sich laut Mütze bei den jüngsten Protesten für eine Strompreis-Entlastung energieintensiver Unternehmen in Duisburg gezeigt. „10.000 Gewerkschaftsmitglieder sind dort zusammengekommen“, sagt Mütze, „wir aus dem Bereich Hagen, Schwerte und Wetter sind mit acht Bussen dorthin gefahren. 425 Leute von uns sind da auf die Straße gegangen.“

