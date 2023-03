Stadtentwicklung Hagen: Gewerkschaft zweifelt an Grundschule bei Bettermann

Hagen. Es gibt Zweifel, ob der Innenstadtring in Hagen sich als Standort für eine Grundschule eignet. Jetzt hat sich die Gewerkschaft gemeldet.

Kritisch hat sich der Stadtverband Hagen der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) mit der Projektidee auseinandergesetzt, am Innenstadt-Ring auf dem Bettermann-Gelände auf dem Dach einen Lebensmittel-Discounters eine Grundschule errichten zu wollen. „Das Problem des Raummangels an Hagener Schulen, insbesondere an den Grundschulen, besteht seit Jahren und spitzt sich immer weiter zu“, beschreibt die GEW den Ist-Zustand. „Aus unserer Sicht ist es daher höchste Zeit („fünf nach zwölf“), dass es zu konkreteren Planungen über Schul(neu)bauten kommt.“

Zeit spiele dabei eine ganz entscheidende Rolle, unterstreicht auch die Gewerkschaft: „Im Sinne der Schulkinder und Lehrkräfte dürfen wir uns keine Verfahren leisten, die bis zur Schlüsselübergabe endlose Jahre dauern. Deshalb hört sich der Bau durch einen Investor erst einmal vielversprechend an. Denn man kann annehmen, dass die Fertigstellung ungleich schneller erfolgen würde, als mit den städtischen Möglichkeiten.“

Nachteile für andere Projekte

Allerdings müsse die Frage erlaubt sein, ob zukünftig durchweg private Investoren gesucht werden, um die Hagener Schulentwicklung anzukurbeln. „Stehen die finanziellen Interessen solcher Investoren tatsächlich im Einklang mit einem unabhängigen Schulsystem?“, fragt der Bildungsverband eher rhetorisch und ergänzt mahnend: „Außerdem befürchten wir, dass die Folgekosten (z.B. Mieten) solcher Neubauprojekte zu Lasten der anderen Hagener Schulen gehen. Denn auch dort besteht immenser baulicher Handlungsbedarf.

Die GEW fordert vor diesem Hintergrund die Politik auf, andere mögliche Standorte zu diskutieren: „Hier bietet sich aus unserer Sicht auch das Nutzen bestehender Schulgebäude an. Beim Denken über den Tellerrand hinaus müssten sich die Verantwortlichen unseres Erachtens intensiver damit beschäftigen, ob es in Hagen nicht auch bei den weiterführenden Schulen notwendige und grundsätzliche Veränderungen geben muss.“

Zweifelhafter Lebensraum

Grundsätzlich stelle sich in den Augen der Gewerkschaft die Frage, ob der gewählte Standort Bettermann-Parkplatz für eine Grundschule überhaupt geeignet ist. „Deshalb unterstützen wir den Vorschlag, dass trotz des Zeitdrucks zuerst einmal entscheidende Fragen (von Luftqualität über Wegesicherheit bis hin zu Lärmschutz) geklärt werden.“ Darüber hinaus sei bedenkenswert: „Was sagt das über einen Stadtteil aus, wenn dort aus den oben beschriebenen Gründen noch nicht einmal ein geeigneter Schulstandort gefunden werden könnte? Schließlich wird genau dieser Ort für die Grundschülerinnen und Grundschüler spätestens nach dem Unterricht zum Lebensraum. Hier fordern wir mit Nachdruck, dass die Hagener Innenstadt durch geeignete Maßnahmen zu einem lebenswerteren Ort wird!“

