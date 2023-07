Hagen: Gleis 4, 6 und 8 gesperrt – Diesmal eine Laptoptasche

Hagen-Mitte. Schon wieder eine Teilsperrung am Hagener Hauptbahnhof. diesmal ist eine herrenlose Laptoptasche der Grund. Ein Entschärferteam ist auf dem Weg.

Schon wieder sorgt ein herrenloses Gepäckstück für eine Teilsperrung des Hagener Hauptbahnhofes. Aktuell sind die Gleise 4, 6 und 8 gesperrt, weil eine Tasche dort abgestellt wurde und der Besitzer nicht greifbar ist. Die Tasche sieht aus wie eine Laptoptasche. Ein Entschärferteam ist am Hagener Hauptbahnhof angekommen, um sich um das Gepäckstück zu kümmern.

In der vergangenen Woche hatte ein- und dasselbe Gepäckstück für Wirbel im Hagener Hauptbahnhof gesorgt. Derselbe Koffer, der am vergangenen Dienstagabend als herrenlos neben einem Mülleimer am Bahnsteig 1 und 2 gemeldet und vom extra angerückten Entschärfungsdienst des Landeskriminalamtes geröntgt werden musste, hat das gleiche Alarmszenario am Mittwochmorgen wieder ausgelöst.

Die Bundespolizei hatte den Koffer, nachdem er als ungefährlich eingestuft worden war, an die Deutsche Bahn gegeben. Auf dem Weg in deren Fundsachenabteilung muss dann etwas schief gelaufen sein, dass Bundespolizei und Bahn aktuell noch nicht genau rekonstruieren können. Der Koffer tauchte am nächsten Morgen nämlich auf einer Rampe im Gleistunnel auf und löste das gleiche Alarmszenario wieder aus.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen