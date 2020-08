Hagen: Gleislagefehler erfordert Umleitung von Zügen

Hagen. Die aus Hagen Hbf in Richtung Wuppertal-Vohwinkel verkehrenden Züge werden zwischen Wuppertal-Oberbarmen und Wuppertal Hbf umgeleitet.

Aufgrund eines Gleislagefehlers in Wuppertal-Vohwinkel ist der Zugbetrieb auf den Linien S 9 und RE 49 aktuell gestört. Zur Zeit verkehren die Züge der S 9 zwischen Bottrop/Haltern am See und Wuppertal-Vohwinkel (Gleise 11/12) und Hagen Hbf und Wuppertal-Vohwinkel (Gleis 4 oder 5).

Für durchfahrende Reisende besteht in Wuppertal-Vohwinkel ein Umsteigezwang. Die planmäßig bis Wuppertal-Unterbarmen verkehrenden Züge enden bereits in Wuppertal-Vohwinkel.

Für die aus Hagen Hbf in Richtung Wuppertal-Vohwinkel verkehrenden Züge kommt es zu einer Umleitung zwischen Wuppertal-Oberbarmen und Wuppertal Hbf.

Für die wegen der Umleitung ausfallenden Halte Wuppertal-Barmen und Wuppertal-Unterbarmen wurde ein SEV mit Bussen eingerichtet.

Wegen der eingeschränkten Kapazität am Bahnhof Wuppertal-Vohwinkel enden die Züge der Linie RE 49 aus Wesel kommend in Velbert-Nierenhof (außerplanmäßiger Halt) und fallen bis Wuppertal Hbf aus.

Zwischen Velbert-Nierenhof und Wesel werden planmäßig alle Halte angefahren. Ein Schienenersatzverkehr für den Abschnitt zwischen Velbert-Nierenhof und Wuppertal Hbf ist im Einsatz.

Mit Verspätungen und weiteren Ausfällen muss gerechnet werden

Dieser hält auch an allen S 9 Unterwegshalten. Gegenwärtig bemühen wir uns um eine Verstetigung des Angebotes. Das aktuelle Ersatzkonzept kann darüber hinaus teilweise zu Verspätungen und weiteren Ausfällen führen.

Die Behebung der Störung wird von der DB aktuell auf den Zeitraum 16./17. August terminiert. Fahrgäste finden die aktuellen Ersatzfahrpläne auf der Website www.abellio.de/nrw im Bereich Verkehrsmeldungen.